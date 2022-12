Encara hi ha futbolistes de vacances vuit dies després que hagi acabat el Mundial de Qatar, però les lligues no esperen a ningú i es reprenen. La primera a reprendre la marxa ha estat la Premier League amb la seva famosa jornada del Boxing Day i set partits perquè els aficionats revisquessin les seves emocions.

Va acabar la Premier una setmana abans del Qatar-Equador que va inaugurar el Mundial i el Brentford-Tottenham (2-2) va reprendre el torneig vuit dies després. Amb diversos mundialistes, cap campió ni finalista.

Es van retrobar el porter espanyol David Raya, que no va jugar ni un minut, el sud-coreà Heung-min Son, estomacat pel Brasil, el croat Ivan Perisic amb la seva flamant medalla de bronze i Harry Kane, que va marxar de Doha amb el disgust del penal fallat davant França que hauria pogut brindar la semifinal a Anglaterra, i que va reaparèixer al seu país com si res hagués passat. El capità va tornar marcant un gol, el 2-2 amb què el Tottenham va salvar un punt després d'anar perdent per 2-0.

Cap equip local ha guanyat en el seu estadi, i només el Brentford ha estat capaç de conservar un punt. El resultat més cridaner ha estat el triomf del Wolverhampton al camp de l'Everton (1-2) amb el reeixit debut de Julen Lopetegui en la banqueta visitant. L'exentrenador del Sevilla ha sumat la segona victòria en partit oficial després de la Copa sobre el Gillingham.

La seva missió és evitar el descens i l'Everton és un rival directe. Marca la frontera de la salvació i després de vèncer a Goodison Park ja està a un sol punt. El desenllaç del partit no va poder ser més dramàtic. El Wolves va remuntar el gol inicial de Yerry Mina, però no ho va aconseguir fins al minut 95 mitjançant Aït Nouri, sense marge de rèplica per a l'Everton.

El Southampton, que és el cuer, continua sense donar símptomes de reacció. Va caure a casa amb estrèpit davant del Brighton (1-3), que li va endossar la quarta derrota consecutiva.