Davant totes les informacions que apunten cada vegada més a un possible retorn de Leo Messi al Barça, l'argentí ha sorprès a tothom aterrant aquest dissabte a l'aeroport del Prat.

Segons ha avançat Jijantes, Messi ha arribat aquest cap de setmana acompanyat de la seva família i del seu cercle més pròxim, tot i que de forma no habitual ho ha fet de manera oculta i sense ser vist per ningú. Només Pepe Costa ha estat l'encarregat de sortir per la porta de la terminal.

🚨 NOTICIA @JijantesFC



🐐 LEO MESSI se encuentra desde hoy al mediodía en Barcelona junto con su familia



✈ Han llegado en un vuelo privado y Pepe Costa ha salido por la terminal corporativa con 14 maletas



👀Leo ha salido escondido por la T1 del aeropuerto con su familia — Jijantes FC (@JijantesFC) 22 de abril de 2023

Més enllà de possibles especulacions, el jugador té dies lliures a París i hauria aprofitat per venir a Barcelona. Segons ha apuntat el mitjà, ho ha fet amb catorze maletes, fet que fa créixer tota mena d'especulacions referents al seu futur.

La possible arribada de Messi al Barça aquest pròxim estiu sembla agafar cada vegada més forma, si bé encara queden molts serrells que solucionar per a la directiva blaugrana abans de completar el retorn de l'astre argentí. S'espera que en les pròximes setmanes les dues parts tornin a estar en contacte amb vista a esclarir una mica més la voluntat que sembla unir-los.