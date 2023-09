La Federació guanya el primer pols de la concentració. Les 23 internacionals convocades per Montse Tomé en la seva primera llista com a seleccionadora es presentaran a la crida de la selecció. Les jugadores han estat reunides el matí d'aquest dimarts amb els seus advocats i amb el Consell Superior d'Esports (CSD) per buscar alguna solució legal que els permetés no presentar-se a la convocatòria, però no han trobat cap sortida que no suposi la suspensió federativa. La primera que s'ha presentat ha estat Misa Rodríguez, portera del Reial Madrid, seguida d'Athenea del Castell i Olga Carmona a l'hotel Alameda Barajas de Madrid. Les futbolistes del Barça estan citades a València aquesta tarda.

Minuts abans de l'arribada de les primeres internacionals, era l'staff el que travessava les portes de l'hotel madrileny. Amb un somriure a la cara i sense voler contestar a la premsa allà reunida, Montse Tomé es mostrava confiada i convençuda que les convocades es presentarien. I, en contra de la voluntat de les futbolistes, així ha estat. Les primeres a arribar han estat les jugadores del Reial Madrid i campiones del món Athenea del Castilol, Misa Rodríguez i Olga Carmona. Minuts després han arribat Oihane Hernández i Eva Navarro. Estupor entre les jugadores després de la llista de Montse Tomé Les jugadores de l'equip blaugrana, en canvi, estan citades a la tarda a València, on arribarien sobre les sis de la tarda. La concentració de la selecció s'ha traslladat a primera hora del matí a Oliva, on es realitzarà l'stage previ als partits de la Nations League d'aquest divendres contra Suècia i del pròxim dimarts contra Suïssa.