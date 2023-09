Morgan Bertsch cau eliminada a la WNBA i ja es pot incorporar a l'Uni

Laura Antoja és més a prop de poder disposar, per fi, de tota la plantilla de l'Spar Girona i començar a construir l'equip que tothom somia. Si fa uns dies era el fitxatge estrella Kelsey Mitchell qui tancava la seva presència a la WNBA d'aquesta temporada amb Indiana Fever, diumenge va ser el torn de Morgan Bertsch, eliminada per les Aces amb les Chicago Sky als quarts de final per un 2-0. L'Uni confia que Mitchell, que per contracte disposa d'uns dies de vacances, pugui estar disponible per l'estrena de la lliga a Girona el dissabte 7 d'octubre contra el Barça (en principi hauria arribat el dia abans); en el cas de Bertsch, el club ha mirat de gestionar la seva arribada llampec i que pogués jugar ja dissabte a Saragossa en el primer partit del curs, però a hores d'ara aquesta possibilitat sembla llunyana. Com Mitchell, se l'espera contra el Barça, i no es descarta que pogués ser la setmana que ve a La Seu per jugar la Lliga Catalana.

𝗖𝗼𝗺𝗲𝗻𝗰̧𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝗼𝘃𝗮 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗮 🤩



📌 𝗚𝗶𝗲𝗱𝗿𝗲 𝗟𝗮𝗯𝘂𝗰𝗸𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗶 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗬𝗴𝘂𝗲𝗿𝗮𝘃𝗶𝗱𝗲, capitanes de l’Spar @unigirona ❤️🖤#SomhiUni | #TuEtsLaNostraSort pic.twitter.com/pJ2JN8NiOe — Spar Girona (@unigirona) 18 de septiembre de 2023 Aquesta pretemporada l'Uni ha tingut notables baixes. Tolo, que es va casar, va arribar a primers de setembre, i Ainhoa López està lesionada i caldrà veure si pot debutar dissabte. A més a més, cal sumar-hi les baixes de Bertsch i Mitchell, que han estat competint fins ara a la WNBA. La plantilla la completen Laura Peña, Regan Magarity, Giedre Labuckiene, Sandra Ygueravide, Magali Mendy, Faustine Parra, Irati Etxarri i Marta Canella, tot i que Etxarri i Mendy, una per lesió, i l'altre perquè ha tornat a les pistes després d'un any d'absència per haver sigut mare, encara no tenen data de reaparició. Per altra banda, ahir el club va anunciar que Labuckiene, la jugadora de l'actual plantilla que porta més anys al club, i Ygueravide, la més veterana, seran les capitanes, en substitució de Maria Araújo. I la base, precisament, va ser la representant de l'Spar Girona en l'acte de presentació de la Lliga Femenina Endesa a Madrid. La base va dir que «serà una temporada diferent de la de l'any passat amb la idea de tornar a competir per títols». Per a l'Uni el tret de sortida és dissabte a Saragossa, amb l'equip per fer però les expectatives recuperades. Ygueravide, a la presentació de la Lliga Femenina La LF Endesa va aixecar ahir el teló cinc dies abans del retorn a les pistes amb un acte que va comptar amb el suport del Consell Superior d'Esports, el patrocinador principal, Endesa, i la Federació Espanyola de Bàsquet. Sandra Ygueravide va ser la representant de l'Spar Girona (foto). L'Spar Girona derrota al Tordera en el darrer test de pretemporada (80-63)