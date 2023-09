El Girona i l'Uni afronten l'inici de lliga en plena reconstrucció

Amb la lliga de futbol iniciada de fa un mes i el Girona enlluernant, aquest cap de setmana toca engegar l'ACB i la Lliga Femenina de bàsquet. La ciutat tornarà a tenir quatre equips a la màxima categoria espanyola i tres ja estaran en dansa, només faltarà el d'hoquei, que no s'estrenarà fins al primer cap de setmana d'octubre. Per al Bàsquet Girona i l'Uni la temporada arrenca en plena reconstrucció. A l'equip masculí hi han arribat vuit cares noves més la del tècnic, Salva Camps, i en el femení els reforços han sigut set i també hi ha una novetat a la banqueta: Laura Antoja. El Girona lluitarà per mantenir la categoria, i l'Spar s'ha proposat recuperar la il·lusió de l'afició i tornar a l'Eurolliga el curs que ve després que els mals resultats de la temporada passada hagin dut les gironines a disputar l'Eurocup.

Bàsquet Girona i Uni debuten dissabte. Els ACB ho faran a València (18h), contra un dels grans de la competició, amb molts dubtes després d'una pretemporada més aviat discreta. A més s'hi presentaran sense saber si podrà jugar Markel Brown, cridat a ser un referent en atac, però que des que es va lesionar al peu en la semifinal de la Lliga Catalana contra el Barça no se n'ha sabut res més. Tampoc ahir Salva Camps va ajudar a treure'n l'entrellat, explicant que «estem pendents de la seva evolució» i que no tenien data pel seu retorn a la pista.

Camps va admetre que li agradaria tenir «un mes i mig més de pretemporada» però que com que això no pot ser «haurem de créixer en competició». El nou tècnic del Bàsquet Girona, que relleva Aíto García Reneses, reconeix que «ens queda molt per millorar» tot i que veu progressió tant en l'aspecte físic com en el tàctic. Això sí, insisteix que no és fàcil adaptar vuit jugadors diferents i posa èmfasi en el fet que de la resta de la plantilla «només Quino Colom coneix de debò l'ACB, perquè els altres només hi han jugat un any». Sense els dos referents de l'any passat, Marc Gasol i Taylor (Unicaja), els nous, Iroegbu, Yves Pons o Brown han de ser els líders de l'equip, on també hi ha joves com els dos cedits pel Barça, Juani Marcos i Sergi Martínez, amb talent per explotar.

L'Spar Girona, per la seva banda, debuta dissabte a Saragossa (19.10h) després d'una pretemporada on no ha pogut comptar amb dos dels fitxatges estrella, Morgan Bertsh i Kelsey Mitchell, que jugaven a la WNBA, i que encara no són a Girona. En principi se les espera per jugar el dia 7 a Fontajau contra el Barça, tot i que Bertsch també té moltes opcions de disputar l'altre cap de setmana la Lliga Catalana a la Seu. Aquestes dues jugadores, més les Peña, Canella, Magarity, Ainhoa López o Ygueravide hauran de fer oblidar les baixes de Gardner, Araújo o Sykes en aquesta nova etapa liderada per Laura Antoja.