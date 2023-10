Fontajau s'il·lusiona i exhaureix les entrades per la visita del Madrid

Qui ho hauria dit, que el Bàsquet Girona fos un dels tres equips de la Lliga ACB que no ha perdut cap del ple de tres partits que s'han disputat fins al moment. Tres victòries com tres catedrals, una a la Fonteta contra el València Bàsquet (85-89), l'altra en l'estrena a casa amb el Gran Canària (88-64) i la darrera a Granada (91-102), situen el conjunt de Salva Camps en una zona d'autèntic privilegi a la classificació. Tan sols el Reial Madrid, que el visita diumenge a Fontajau, i l'UCAM Múrcia mantenen el ritme. Encara hi ha un altre equip invicte a la màxima categoria del bàsquet estatal, l'Obradoiro, però amb un asterisc: tan sols ha disputat un partit de Lliga, perquè a la vegada participava en la fase preliminar de la Champions, on va caure en la final contra l'Estrasburg francès.

Però tornem al Bàsquet Girona, a qui fa goig veure jugar, i ha eliminat de cop els dubtes que va deixar la pretemporada. És aviat per dir si tot el que li està passant serà flor d'un dia (millor dit i com a mínim, flor de tres dies) o s'esvairà quan el calendari avanci. El que està clar és que el vestidor gironí ha sabut respondre a dos duels d'exigència, els dos primers, i no ha badat en el partit més assequible, si és que això, a certs nivells, existeix. I els resultats, fins ara, el que ja es pot assegurar és que han generat una trempera que, amb el partidàs d'aquest cap de setmana a l'horitzó, ha multiplicat tota la il·lusió que hi havia, que ja és dir.

✅💺 Abonats/des, si no podeu venir als partits de Fontajau, podeu alliberar la vostra localitat a través de l'APP 📲 — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 2 de octubre de 2023

Entrades esgotades

Tal és la patxoca que fa tot plegat que per al partit de diumenge a Fontajau entre el Bàsquet Girona i el Reial Madrid no hi ha entrades a la venda. Tan sols hi hauria l'opció de comprar-ne si els socis n'alliberen. Ara per ara, però, és impossible trobar-ne cap i el pavelló gironí registrarà un ple absolut a la recerca del qual sembla una proesa: tombar l'equip blanc i elevar el ple al quatre de quatre.

Com si fos una coincidència del destí, el Bàsquet Girona i el Girona tornen a compartir camins. Mentre l'equip de futbol rebia com a líder el conjunt blanc aquest passat cap de setmana a Montilivi, ara la lluita per la primera posició es trasllada al bàsquet, amb els de Chus Mateo en primer lloc per bàsquet-average (+44 respecte al +39 dels de Camps i el +27 de l'UCAM). Ni un ni altre oblidaran que van ascendir a Primera de la mà aquell fantàstic 19 de juny del 2022. No fa ni un any i mig i ja treuen el cap per la primera posició dels seus respectius campionats.

Per acabar d'arrodonir la que serà una diada molt bonica per al Bàsquet Girona, sigui quin sigui el resultat, el club estrenarà el seu nou himne, compost pels Amics de les Arts. «Som seguidors, socis i amb fills jugant a la base. Que ens hagin encarregat l'himne és una cosa molt especial, ens fa molta il·lusió», reconeixia Joan Enric Barceló, integrant del grup, que afegia: «L'himne té una paraula molt maca que és 'som', perquè ens agrada pensar que a Fontajau juga tothom i no només els cinc que hi ha a pista. És una carta d'amor al jugador, que ha de saber que quan es juga a Fontajau, juga alguna cosa més que un equip de bàsquet. Proposar aquest caliu era primordial». Se'ns posarà la pell de gallina.

Juani Marcos s'opera demà

En l'aspecte purament esportiu, i a falta de descobrir l'estat de Markel Brown, que encara no ha pogut debutar a l'ACB i no se sap quan ho farà després de lesionar-se a la Lliga Catalana («és baixa indefinida», diu Salva Camps), el base cedit pel Barça Juani Marcos serà operat demà i no disputarà el partit contra el Madrid. Els darrers dies, l'argentí, tot compromís, ha jugat amb un dit trencat.