Els dubtes inicials comencen a escampar i l’Uni, a poc a poc, va engreixant la màquina. La setmana ha estat rodona amb la victòria contra el Barça (76-54) a la Lliga i el passeig davant el Diddeleng a l’Eurocup de dimecres a Fontajau (97-71). Dues victòries tan necessàries com balsàmiques que han servit per començar a posar les coses a lloc. Amb aquests bons resultats i Mitchell i Bertch plenament integrades a la dinàmica de l’equip i marcant diferències, el futur ja es veu d’una altra manera. Per començar a calibrar el potencial i les aspiracions de l’Uni aquesta temporada el partit de demà a Salamanca (18:00) pot ser una bona primera prova de foc. Ni de bon tros serà definitiu, només faltaria tan aviat, i més tenint en compte que les jugadores determinants de Laura Antoja encara sumen poques hores de vol juntes. Sigui com sigui, el Würzburg és el Würzburg i un partit contra l’Avenida reuneix tots els ingredients i al·licients per gaudir-lo. O patir-lo. «Serà un partit duríssim. Si ens despistem, està demostrat que se’n poden anar al marcador en qualsevol moment», avisa Antoja. Mendy i Etxarri són baixa però Magarity s’ha recuperat i podrà jugar. Antoja és optimista respecte les possibilitats de guanyar a la pista del subcampió de Lliga. Fer-ho, suposaria la cirereta del pastís a una setmana fantàstica.

Tant l’Uni com el Perfumerías Avenida arriben al clàssic amb el desgast d’haver jugat a Europa. Les castellanes van guanyar el seu partit contra el Villeneuve d’Asq (79-65) i, llevat de la derrota a la final de la Supercopa contra el València, han guanyat la resta de partits aquesta temporada. Antoja alerta de la importància del joc interior. «El tenim fort i ho hem de demostrar. Qui controli el joc interior tindrà un punt a favor. Caldrà ser agressives», deia. La temporada passada, l’Uni va perdre al Würzburg per només dos punts (78-76).