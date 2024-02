La Shimano Super Cup Massi de Banyoles no decep, i menys, la Hors Categorie que comptava amb una llista interminable d’estrelles del mountain bike. Coneixedors d’aquest espectacle que es podia gaudir a la capital del Pla de l’Estany, fins a un miler d’aficionats s’hi van desplaçar per viure-ho en primera persona.

La jornada va començar amb les sortides masculines Cadet i Màsters 50/60. Van ser els primers a pujar a sobre de les bicicletes en la segona jornada.

En la categoria ELIT femenina, tots els focus van recaure sobre una persona, Paulines Ferrand-Prevot, de l’equip Ineos Grenadier. La ciclista francesa va sortir amb el gabinet entre les dents des del primer moment. Amb una sortida molt agressiva, va atacar en la primera volta obtenint una distància considerable del grup, el què va desenllaçar que arribés a la meta en solitari amb un temps d’1h 23:18.

En la segona posició, Jolanda Neff, de Trek Factory Racing Team va passar per la línia de meta amb un temps d’1h 24:21. La suïssa va aconseguir escapar-se prou del grup perseguidor, beneficiant-se de l’avantatge per acabar en aquesta segona posició. En l’última posició del podi, Savilia Blunk, de Decathlon Ford Racing Team, va imposar el seu gran estat de forma en la lluita pel tercer lloc per passar la línia de meta en solitari amb un temps d’1h 24:43.

En la disciplina masculina, Victor Koretzky va guanyar en una graella amb nivell de Copa del Món. El ciclista francès, del club Specialized Factory Racing, va obtenir la seva cinquena victòria a Banyoles, convertir-se en el biker amb més victòries a la història de la Shimano Super Cup Massi de Banyoles. El guanyador de la cursa va atacar des del primer moment, duent a terme una estratègia molt agressiva, fins i tot suïcida. No obstant això, va aturar el temps en 1h 25:59 passant per la meta en solitari.

El segon i tercer lloc van ser per dos companys francesos i companys d’equip, Team BMC, Jordan Sarrou (1h 26:36) i Titouan Caord (1h 26:48), respectivament. Els dos compatriotes van passar per la línia de meta amb una diferència de dotze segons, però, tot i això, en cap moment van competir plegats.

El biker romanès Vlad Dascalu (1h 26:51), de Trek Factory Racing-Pirelli, gairebé aixafa la celebració francesa, ja que va quedar en la quarta posició per només tres segons de diferència amb Titouan Caord. Amb més espai en el temps, Luca Schwarzbauer de Canyon CLLCTV, va travessar la línia de meta amb 1h 27:07, completant d’aquesta manera el podi. La representació catalana va acabar en la quinzena posició, Jofre Cullell de BH Coloma Team, va acabar amb un temps d’1h 28:19.

La pròxima parada serà Santa Susanna UCI C1 el cap de setmana del 6-7 d’abril, serà la tercera cita de la Shimano Super Cup Massi i la segona de la Copa Catalana Biking Point Internacional a Santa Susanna.