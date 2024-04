Els possibles rivals per l'ascens

Les fases finals de la Lliga EBA no estan decidides, però comencen a encarar-se, quan encara falta una jornada per al final de la competició regular. Ara com ara, el Bisbal Bàsquet, com a primer del seu grup, té plaça assegurada i estaria enquadrat en el subgrup 4 del grup B, i s'enfrontaria o al Còrdova o al Jaén, el Llíria o el Gandia, i el Madrid. En la fase d'ascens participen setze equips: els equips classificats en primer lloc de cadascun dels grups (10) i el guanyador de l'eliminatòria entre els segons classificats de cadascun dels grups, excepte la conferència a la qual formi part l'equip campió de la temporada anterior, que classificaran els dos segons (sis en total). En el grup del Bisbal, el Mollet també està classificat, perquè l'any passat el guanyador va sortir del seu grup.

La fase d'ascens es disputarà en dos seus: els equips es distribuiran en forma de serp, en quatre subgrups (dos per seu); el grup A està format pels subgrups 1 i 2; i el B, on hi ha el Bisbal Bàsquet, pels subgrups 3 i 4.

Dins de cada subgrup es jugarà per sistema de lliga tots contra tots a una sola volta (tres jornades), de dijous 9 a dissabte 11 de maig. Diumenge 12 es disputarà el partit entre els segons classificats de cada subgrup, amb la finalitat de definir els sis equips que obtindran l'ascens a LEB Plata, que seran: els equips classificats en primer lloc després de la disputa de la lliga de tots contra tots en cadascun dels quatre subgrups, més els dos guanyadors dels partits jugats entre els segons classificats.

És una oportunitat d'or perquè el Bisbal Bàsquet faci miques la història.

