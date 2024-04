Xus Escosa seguirà com a General Manager del Bàsquet Girona

Xus Escosa va assumir fa uns mesos el càrrec de General Manager del Bàsquet Girona de manera temporal, fins a final de temporada, aprofitant la reestructuració de l'àrea esportiva que es va fer amb la marxa de Jordi Plà. Avui Escosa ha anunciat que es mantindrà en aquest lloc la temporada que ve i que liderarà la planificació: "la idea és seguir, però tot està condicionat a assolir l'objectiu de la permanència", ha reconegut en una roda de premsa on ha analitzat la recta final de la temporada. El General Manager també ha explicat que les decisions sobre la continuïtat del tècnic Fotis Katsikaris i dels jugadors es prendran a final de temporada. En aquest sentit, ha evitat detallar quins tenen contracte per a l'any que ve, i sobre l'entrenador ha assegurat que "estem molt contents de com s'ha adaptat al club i estem donant-li tot el suport". Xus Escosa creu que el Bàsquet Girona arriba a la recta final de curs "amb optimisme" i espera acabar el curs "amb bones sensacions". De moment, quan falten cinc jornades, la salvació sembla encarrilada amb el coixí de tres triomfs que es té sobre l'Obradoiro, que seria el primer club que baixaria a la LEB.

"Estem preparats per competir en tots aquests partits que resten", ha assenyalat Escosa, que marca d'objectiu "garantir la permanència i acabar amb bones sensacions". Això passaria, per exemple, per trencar la funesta ratxa que acumula l'equip fora de casa, on no guanya des que va visitar Palència per Fires. El General Manager també ha explicat que després de la lesió de Kenny Chery a Tenerife "de seguida vam activar l'arribada d'un altre jugador perquè teníem clar que la situació de l'equip així ho requeria". Al seu lloc ha arribat Gabe York. Sobre Chery ha dit que "el van operar dimarts i tot va anar bé. Ara haurà d'estar uns dies immobilitzat i després iniciarà el procés de recuperació", que ell mateix ha fixat en uns sis mesos.

Xus Escosa també ha parlat de la vinculació amb el CB Salt per continuar foguejant jugadors de la base a la lliga EBA. Aquesta temporada l'equip saltenc, amb Albert Sàbat d'entrenador, ha salvat la categoria. El General Manager ha dit que estaven molt satisfets amb l'entesa i que la idea és ampliar la col·laboració. "La setmana que ve tenim una reunió, però la idea és continuar amb l'acord i ens consta que ells també han quedat satisfets". Per Escosa l'entesa ha permès "donar sortida a jugadors de formació del club en una categoria com l'EBA".