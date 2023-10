Ja n’hi ha prou d’avergonyir-se per marcar mugró. Fa alguns anys que el moviment Free The Nipple demana l’alliberament dels mugrons femenins. Qualifica de sexista la censura a les xarxes, ja que permet mostrar els mugrons de cossos masculins, però, en canvi, elimina les fotos que mostren els pits de la dona. Un munt de joves i ‘influencers’ es van unir a la protesta, l’origen de la qual es remunta al 2014, quan es va estrenar la pel·lícula homònima de Lina Esco.

Entre d’altres, van ajudar a visibilitzar-la les del clan Kardashian. La petita, Kendall Jenner, que sol lluir-los sota samarretes transparents, va arribar fins i tot a publicar un al·legat: «Crec que és ‘cool’, és sexi, còmode i jo em sento bé amb els meus pits».

La seva germana gran, Kim, que també sol practicar aquesta tendència en els seus ‘looks’ de ‘street style’, ara ha fet un pas al davant, i promet revolucionar la llenceria amb el nou model –The Ultimate Nipple Bra– amb mugrons falsos que llançarà, des d’aquest 31 d’octubre, la seva firma de roba interior emmotlladora Skims.

L’empresària i ‘socialité’ ho ha anunciat a les xarxes socials amb un divertit espot que protagonitza ella mateixa i en el qual recorre a l’humor i al canvi climàtic per justificar el seu últim invent.

Al vídeo, Kardashian apareix asseguda davant un ordinador, en una oficina amb decoració minimalista i en els mateixos tons ‘nude’ que la poca roba que llueix l’‘it girl’. Amb ulleres i els cabells recollits a una cua, mira a càmera i llança aquest missatge d’emergència climàtica. «La temperatura de la Terra és cada vegada més alta. Els nivells del mar estan pujant. Les capes de gel s’estan reduint. Jo no soc científica, però crec que tots podem utilitzar les nostres habilitats per aportar-hi alguna cosa», raona. «Per això presento un nou sostenidor amb mugró incorporat, perquè sense importar la calor que faci sempre semblis freda».

Després, s’aixeca, i recolzada sobre la taula, remata: «Alguns dies són durs, però aquests mugrons ho són més. I, al contrari dels icebergs, no desapareixeran». Com aquell qui res, es treu l’ajustat ‘top’ i mostra la seva última creació.

El vellutat sostenidor ‘push-up’ es presenta en sis colors neutres, cosa que és fidel a la identitat de la marca que Kim Kardashian va llançar el 2019.

La celebritat aprofita l’espot per explicar la talla de sostenidor que gasta: una 34 C (a Espanya, una 90 C). Per a l’ocasió, ella llueix un model Sienna.

El disseny no s’allunya gaire dels tan elogiats sostenidors de la marca, excepte pels falsos mugrons que incorporen.

«Aspecte alegre»

Segons la marca, «pots realçar els pits i tenir l’aspecte alegre de no tenir sostenidor».

«Plenitud perfecta amb un mugró fals incorporat per a un factor d’impacte», expliquen des de Skims. Des de la marca també expliquen que es donarà un 10% de les vendes a 1percentftp, una xarxa global amb milers d’empreses i organitzacions ambientals que treballen juntes per recolzar les persones i al planeta.

La resposta

L’anunci del nou sostenidor de Kim Kardashian ha corregut com la pólvora a les xarxes. Alguns seguidors pensaven que es tractava d’una broma o que fins i tot era una paròdia de ‘Saturday Night Live’.

Altres missatges, en canvi, han aplaudit el llançament: «Les dones que han tingut càncer de mama i volen aquest impuls extra de confiança ¡l’apreciaran tant!», ha observat una seguidora. Una altra, ha apuntat: «Això canvia la vida a les persones que han tingut mastectomies. Pot semblar inútil per a alguns però per a d’altres és una sensació de normalitat després de la tragèdia».