L'afició del Girona continua responent i, si ahir, s'havien venut 7.500 entrades pel partit contra l'Eibar de demà, avui el club ha confirmat que ja s'ha superat la barrera dels 9.000. Els seguidors blanc-i-vermells no es volen perdre l'anada de la primera eliminatòria d'ascens a Primera i, malgrat que el partit és de pagament per als abonats, ben pocs faltaran a la cita. Superats els 9.000 espectadors, l'estadi registrarà una entrada més semblant a les de l'etapa a Primera. La millor entrada d'aquesta temporada han estat les 7.432 persones que hi van haver el dia de la Reial Societat B. Demà se superarà també la darrera gran entrada de l'estadi, els 7.914 que hi va haver contra l'Albacete en l'últim partit abans de la pandèmia. El club confia continuar venent a bon ritme aquest vespre i demà abans del partit (19:00).