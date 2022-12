Un llibre guarda la memòria centenària de Vista Alegre

Per més que passin els anys, els records que guarden l’essència de Vista Alegre quedaran per sempre. Aquest vespre ha tingut lloc la presentació del llibre que narra les històries del primer estadi modern de Girona, aprofitant que enguany celebra el seu centenari. Més d’un centenar de persones han assistit al Saló de Descans del Teatre Municipal per traslladar-se al passat per una estona gràcies a les intervencions del periodista Jordi Grau, el conseller de Recerca i Universitats Joaquím Nadal, l’historiador Josep Clara, l’exjugador del Girona FC Jordi Danés i el director de l’Editorial Gavarres Àngel Madrià en un acte entranyable que ha servit d’homenatge als recentment desapareguts Xavi Agustí i Isidre Sala.

El camp de Vista Alegre va inaugurar-se el 29 de juny de 1922 amb un partit entre la Unió Deportiva Girona i el FC Barcelona, quan el futbol tot just començava a fer-se popular a la ciutat i volia ser competitiu. Ràpidament va esdevenir un referent, desencadenant la fundació del Girona FC el 25 de juliol de 1930 que hi va néixer i créixer al costat de l’afició blanc-i-vermella fins al 1970 quan va traslladar-se a Montilivi. El llibre Vista Alegre. 100 anys del primer estadi modern de Girona (1922-2022) de l’Editorial Gavarres, amb pròleg de Joaquim Nadal, introducció de Josep Clara, entrevistes de Martí Ayats, Jordi Grau, Arnau Madrià i Jordi Nierga, cròniques de Josep Clara, Josep M. Fonalleras i Jordi Bosch i la col·laboració d’Albert Mateos, explica a partir d’uns quants testimonis alguns dels moments més destacats del que fou el lloc de trobada per excel·lència dels gironins a l’època amb l’objectiu de mantenir ben viva la memòria col·lectiva ara que el camp ha desaparegut físicament. A més a més, recull un àlbum fotogràfic que mostra la realitat que s’hi vivia i que farà sentir nostàlgia a més d’un. El preu és de 25 euros i ja pot trobar-se a les llibreries. Tot plegat, per donar valor a aquell futbol que només era en directe, dependent de la llum del sol i sense televisions. El futbol que hi havia a Vista Alegre era entès com «el gran espectacle» i com a tal, ha de quedar copsat. Després de la presentació, s'ha projectat el documental «100 anys del camp de Vista Alegre» al cinema Truffaut.