Els problemes del Girona al lateral dret no només seran per diumenge contra el València, en què Arnau Martínez està sancionat sinó perquè Míchel Sánchez es queda sense el recanvi natural del maresmenc, Yan Couto. El brasiler no va poder acabar el partit contra el Barça arran d'una trompada amb Pedri que li va provocar una regirada al turmell. Les proves mèdiques han determinat que pateix un esquinç de grau 3 al turmell esquerre i que haurà d'estar-se entre sis i vuit setmanes de baixa.

Couto: «Torno a casa» Tot plegat deixa el Girona sense Couto durant pràcticament dos mesos i Míchel sense un home que podia actuar tant de lateral com d'extrem. Caldrà veure ara si el club fa un moviment de darrera hora abans de mitjanit per trobar un recanvi a la banda o bé confia en el que hi ha a la casa, com Valery Fernández i Joel Roca.