El Girona està més a prop que mai de certificar la permanència. L’equip de Míchel visita demà al Sevilla (21.00 hores), un rival directe, amb la possibilitat d’atrapar el vuitè lloc de la classificació i aconseguir 44 punts després de l’apoteòsica victòria contra el Reial Madrid a Montilivi (4-2). L’entrenador tindrà les baixes de Cristhian Stuani, amb molèsties al quàdriceps de la cama dreta, i Arnau Martínez per sanció. Ambdós s'afegeixen a les absències dels lesionats Toni Villa, Aleix García, Borja García, Yangel Herrera i Ibrahima Kébé. D'altra banda, torna David López. El tècnic s'ha mostrat molt ambiciós amb el seu missatge en la prèvia al partit del Sánchez Pizjuán.

LES BAIXES D'STUANI I ARNAU

"Stuani té moltèsties a la cama dreta, porta un parell de dies sense entrenar. És baixa. Espero que per dijous estigui disponible, però avui s’ha fet la ressonància i estem pendents dels resultats. Encara no sabem quan de temps serà".

"Arnau està sancionat. Poden sortir Yan o Valery al seu lloc. Estic tranquil. Arnau ha donat un pas endavant, però Yan o Valery poden cobrir-lo perfectament".

EUROPA?

"Guanyar l’altre dia va ser molt bo per tots, però la lliga continua. Per nosaltres demà és un partit important. Ningú pensa en Europa, la nostra millor versió ens portarà on faci falta. La meva preocupació és el partit davant el Sevilla. Tenim 41 punts i el meu objectiu són 53. Estem lluny d’aquesta xifra, queden moltes coses per fer i l’equip ha de continuar amb la mateixa versió d’agressió i personalitat en un camp on ara mateix hi juga el rival que ha fet més punts en els últims cinc partits. El Sevilla està fet per estar a Europa i té la mateixa puntuació que nosaltres. És un partit molt important, hem de fer moltes coses per aconseguir els tres punts".

EL SEVILLA

"El Sevilla ja va dir ahir que anirà partit a partit, però és un equip que està fet per estar a dalt de la classificació. Ara mateix és un equip que està en un gran moment i ha fet un pas endavant en punts a la classificació, dinàmica i motivació. Arribar el més amunt possible és un objectiu, però per nosaltres també. No mirem a Europa però si el pròxim partit. Volem estar el més amunt possible".

LA VICTÒRIA CONTRA EL REIAL MADRID

"És difícil però és l’objectiu. Guanyar al Reial Madrid és un fet, sembla som un equip diferent a fa una setmana i no és així. L’equip ha fet una gran temporada abans i després de guanyar al Madrid. Però té molta repercussió. Queden set partits i tots són molt importants. Hem de créixer i ser un equip que arribi el més amunt possible. Hem d’estar amb la mateixa il·lusió, sent un equip amb compromís i agressiu. Si no, tocarà perdre. No vull aquesta situació".

"Ho mereixíem. Però hem de continuar. Necessitem fer les coses perfectes per guanyar els 53 punts que vull. És la meva exigència. L’equip ha de pensar en aquest objectiu. Així acabariem entre els deu primers".

EL PARTIT

"Mendilibar fa equips molt agressius en la pressió i en el pas endavant. Hem de fer un partidàs amb la pilota per superar-lo. No enganya a ningú i nosaltres tampoc. M’agrada la seva manera de jugar, és un equip agressiu però sempre amb esportivitat".

LES ROTACIONS DEL SEVILLA

"Els dos equips tenim la sensació que hem de fer un partidàs per guanyar. El Sevilla porta una gran dinàmica i és un equip que pensa en estar més amunt. Nosaltres també hem de jugar dijous, el calendari és difícil per tots. Necessito a tothom. Els jugadors han d’estar preparats per jugar en qualsevol moment. Farà rotacions, però no perquè pensi que el Girona és menys que ningú. Mendilibar té clar que serà un partit difícil pels dos i que posarà el millor equip. Podem quedar vuitens. És un pas endavant per nosaltres. És l’objectiu. Volem finalitzar la jornada el més amunt possible”.