98% de probabilitats, 100% de fe

Que la ciència doni la raó al què majoritàriament tothom creu és un argument per fer encara més sòlida la continuïtat del Girona a Primera Divisió la temporada 2023-24. La gran victòria contra el Reial Madrid gràcies a un pòquer de gols de Taty Castellanos (4-2) va donar molts motius per pensar en la permanència, tenint en compte que l’equip de Míchel Sánchez és desè amb 41 punts quan falten set jornades per disputar-se i que, a hores d’ara, té un bon coixí respecte al descens (10). En aquest sentit, dilluns vinent es pot fer un pas definitiu en el duel directe davant el Sevilla al Sánchez Pijzuán. Abans d’aconseguir aquests números tan optimistes, però, un estudi del departament d’anàlisi del City Football Group -propietari del club de Montilivi- va predir el que estem celebrant a dia d’avui. Segons la intel·ligència artificial, el Girona té garantida la salvació en un 98% dels casos sumant els 41 punts que té en l’actualitat.

Aquesta predicció, que es va dur a terme abans del partit a Valladolid (1-0), se centra en infinitat d’ítems per la qual cosa va més enllà d’un estudi de percentatges pur i dur. És d’allò més complex. I és que el departament d’anàlisi del CFG ha crescut molt darrerament per tal de tenir-ho tot controlat, sobretot la progressió dels seus futbolistes, amb l’objectiu de millorar constantment els equips. En aquest cas, el Girona. Així doncs, l’estudi establia la probabilitat de mantenir-se a LaLiga en funció dels números aconseguits al final de temporada. Com que el conjunt blanc-i-vermell ja en té 41, la probabilitat és del 98%. Mentre que si en suma un més, és a dir 42, serà del 99%. Un cop superada aquesta xifra la probabilitat serà total.

El Girona necessita sumar dos punts en les set jornades que li resten perquè la salvació sigui total

El CFG ha generat aquestes prediccions a mida, encara que les xifres no canvien gaire per a la resta d’equips, mitjançant la tecnologia de big data. Els resultats obtinguts, per tant, s’han extret després de simular els partits que falten per disputar-se 100.000 vegades i avaluar així les possibilitats que cadascun dels rivals acabi amb un total de ‘x’ punts i en una posició determinada a la taula. A més a més, les simulacions tenen en compte la dinàmica de cada equip i altres factors com per exemple la tendència positiva o negativa segons si es juga a casa o a domicili.

Com que la idea que segueix la propietat està construïda en base a la millora del nivell individual del jugador, més que no pas al nivell de l’equip -en la indústria del futbol aquest és l’enfocament més comú-, els models de predicció del CFG generalment superen els de les cases d’apostes els quals són considerats el gran patró a seguir a l’hora de fer les prediccions dels partits i de com anirà la temporada.

Les mètriques de rendiment subjacents del Girona, basades en la variable revolucionària del futbol Expected goals (xG), són completament coherents amb la situació actual dels de Míchel. Per entendre-hi una mica més, Expected goals permet avaluar d’una forma més extensa el rendiment d’un equip i els seus jugadors, agafant estadístiques de la qualitat de les ocasions creades i concedides, ja que, molts cops, en un esport amb uns resultats tan minsos com en el futbol és difícil tenir una imatge clara del rendiment només amb el que digui el marcador al final del partit.

La reafirmació de l’èxit

Aquesta no és la primera vegada que el CFG realitza procediments analítics amb el Girona. En fa habitualment. Un dels més destacats, i que reafirmen la clau d’èxit de la sofisticada medotologia que es fa servir, va ser la temporada passada quan l’equip blanc-i-vermell va situar-se en descens fins a la jornada 12 i tots els paràmetres deien que remuntaria. Val a dir que abans de tenir l’estudi, el director esportiu Quique Cárcel ja havia ofert a Míchel la renovació. Per part seva, el director general del CFG, Ferran Soriano, va donar el vistiplau. L’ascens va ser el colofó per ratificar l’estudi que indicava que el Girona havia d’anar cap amunt. Igual que passa en l’actualitat.