La notícia de l'aprovació dels dos primers camps d'entrenament del Girona FC a Vilablareix per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona no ha estat ben rebuda pels opositors. Aquest matí, l'Associació de Naturalistes de Girona i veïns han reiterat el seu rebuig a la construcció de la Ciutat Esportiva, que ja té el permís per iniciar la primera fase del projecte, mitjançant un dur comunicat en el qual manifesten que es reserven la decisió de portar el cas al Jutjat Contenciós Administratiu.

A més a més, consideren que la fragmentació del projecte en dues fases està pensada per "facilitar la construcció del complex que necessita el club". Urbanisme aprova els dos primers camps d'entrenament del Girona a Vilablareix