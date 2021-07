La Universitat de Girona i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) organitzaran la sisena edició del Congrés Internacional en Ecotecnologies per al Tractament d’Aigües Residuals . Aquest esdeveniment servirà per situar Girona com a hub europeu en la recerca de l’aigua. L’objectiu és potenciar la col·laboració público-privada que acosti al mercat real les tecnologies que es presentin durant el congrés. L’EcoSTP es farà a Girona del 26 al 30 de juny del 2023 i en ell es presentaran les novetats en tecnologies sostenibles per al tractament, la reutilització i recuperació d’aigües residuals urbanes i industrials. La previsió és que hi participin uns 400 experts d’arreu del món.

Es tracta d’un esdeveniment internacional que servirà per projectar totes les innovacions tecnològiques que permetin tractar, reciclar i reutilitzar les aigües residuals en zones urbanes i industrials. Aquest és un dels principals reptes que hi ha en les grans ciutats, sobretot mediterrànies, en què els recursos hídrics cada vegada van més a la baixa. Els impulsors d’aquesta iniciativa són el catedràtic d’enginyeria química de la UdG i membre del grup de recerca LEQUIA, Ignasi Rodríguez-Roda, i la cap de l’Àrea de Tecnologies i Avaluació (TiA) de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), Maite Pijuan. Els dos representen grups i institucions amb una llarga trajectòria de recerca en tractament d’aigües residuals.

En el congrés es tindran en compte aspectes socioeconòmics associats al sector i també el potencial de comercialització que tingui cada tecnologia. Durant cinc dies es faran ponències, tallers, cursos i taules rodones sobre temes relacionats amb el tractament d’aigües residuals. Alguns dels temes que es tractaran són la recuperació de nutrients, la digitalització, la percepció social de la reutilització d’aigua o el paper que tenen aquestes aigües en les pandèmies. A més, per primera vegada hi haurà una sessió adreçada a les empreses noves que tenen una base tecnològica perquè, segons detalla Ignasi Rodríguez-Roda, «la rellevància del sector de l’aigua a les comarques gironines no es limita a l’àmbit estrictament acadèmic». «A més de l’existència de l’Agència Catalana de l’Aigua, al nostre territori també hi trobem empreses importants del sector de l’aigua i grups de recerca en altres universitats i centres tecnològics», afegeix Maite Pijuan.

La idea és que durant tot el congrés es fomentin les relacions entre institucions, empreses públiques, emprenedors i el sector privat. Tot plegat ha de facilitar que els resultats de recerques en noves tecnologies per al tractament d’aigües arribin al mercat real.

De fet, a Girona també hi ha el Clúster Català de l’Aigua (CWP), una de les associacions empresarials més importants del sector. D’altra banda, el Consorci Costa Brava, Trargisa o Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) han fet projectes pioners i innovadors en aquest àmbit. Tot plegat fa posicionar Girona com un territori referent en el tractament d’aigües.