El Portaveu del Grup Municipal del PSC d'Olot es posa al costat de l’Associació de Veïns del Barri de les Estires davant dels episodis incívics per part d'uns grups de joves que es reuneixen en un sector del barri que limita amb el carrer Esgleiers i la plaça de Sant Francesc.

Josep Guix creu que una part del problema rau en la manca d’inversió per millorar el barri vell, especialment per la poca promoció pública d’habitatge social que milloraria moltíssim la qualitat de vida del barri. De fet, aquestes reunions de joves que desemboquen en problemes d'incivisme nocturn es donen en les zones perifèriques del nucli antic, com són el mateix carrer Esgleiers, la Plaça de Sant Francesc i els entorns de la Verge del Portal.

En aquest sentit, el PSC d'Olot és partidari de tancar el carreró que comunica la Verge del Portal amb el carrer Sant Francesc d’Assís (si així ho sol·licita l’AAVV del barri de les Estires). De fet, el carreró en qüestió només l'utilitzen, a la pràctica, els veïns dels baixos dels pisos que hi comuniquen.

D'altra banda, l'equip de Guix creu que també s’hauria de millorar la il·luminació de la plaça de Sant Francesc, plantar-hi arbres, eliminar el parc per gossos -que pràcticament no s’utilitza- i incrementar la freqüència de les tasques de neteja.

El PSC assegura que la «mediació» que proposava el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament és encertada sempre que vagi acompanyada de mesures com les que han proposat. Des del grup dels Socialistes olotins defensen que al barri vell d’Olot no li cal una gran reforma de la Plaça Major, sinó polítiques de rehabilitació profundes que ajudin a millorar la qualitat de vida de la gent que hi viu, fomentant el petit comerç, l’artesania, els serveis, l’hostaleria, etc. Recalquen que el centre d'Olot hauria de ser un lloc atractiu per als joves que es vulguin emancipar i per la gent gran que vulgui tornar-hi.