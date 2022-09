Carrer Universitat de Montpeller de Girona: Allò impossible es fa realitat

Finalment, allò que semblava impossible s'ha convertit en realitat. Aquest divendres al matí l'empresa adjudicatària ha entrat amb la maquinària als edificis degradats del carrer Universitat de Montpeller de Girona per tirar-los a terra. L'operació urbanística, per obrir un nou carrer, havia començat fa més de cinc anys però hi ha hagut diferents obstacles abans de poder executar el projecte. Hi va entrar un antic inquilí a tornar-hi a viure, es va haver de reconnectar el servei de llum i aigua per no afectar els edificis de l'entorn i es va trobar fibrociment que calia retirar amb precaució. Finalment, les estructures han començat a enderrocar-se.