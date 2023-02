Les tarifes dels taxis a Girona pujaran un 5,7%. El ple municipal ha aprovat aquest increment que ve marcat per la Comissió de Preus de Catalunya, tot i que l'oposició s'hi ha mostrat reticent. Els sindicats de taxistes STAC i AETAL de Girona havien demanat apujar les tarifes d'acord amb preu per aprovat per la Comissió de Preus pel servei d'autotaxi.

Guanyem i el PSC han reclamat algunes millores en aquest servei públic. Sobretot perquè hi ha dificultats per trobar un vehicle adaptats per a persones amb alguna discapacitat i perquè hi ha taxistes que no volen anar a tots els sectors de la ciutat. El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, també creu que s'hauria d'ajudar el sector per tal que els ciutadans vegin valorin el servei com cal. Per exemple millorant la seva formació, la senyalització, posant marquesines o ajudant-los en la gestió o amb els mapes. El regidor del PSC, Joan Antoni Balbín, ha recordat que actualment, el taxi de Girona és el novè més car de l'Estat i que el preu pot ser dissuasiu.

Des del govern, la regidora de mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, ha recordat que els taxistes han de complir un reglament i que és allà on s'indica quins motius són vàlids per negar-se a un desplaçament. I ha recordat que si no hi ha justificació, es pot obrir un expedient. Sobre els vehicles adaptats ha dit que està treballant amb el sector.