Girona planta uns 300 arbres per substituir els que estaven morts

La brigada de parcs i jardins de l’Ajuntament de Girona està plantant aquests dies uns 300 arbres en diferents punts de la ciutat. Els exemplars els ha subministrat l’empresa adjudicatària, Belloch Forestal SL, que va guanyar el concurs l’any passat. Els darrers dies, per exemple, s’ha intervingut entre la plaça Catalunya i el pont de Pedra per substituir les mèlies que dies abans havien talat perquè s’havia detectat que estaven en mal estat i podien caure branques de grans dimensions a la via pública. També han replantat arbres al voltant de les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana, on feia anys s’hi havien anat retirant diferents exemplars.

L'any passat L’any passat, es van plantar uns 400 arbres després que l’any anterior no s’havia pogut substituir-ne cap perquè el concurs havia quedat desert. L’any vinent, es continuarà amb el procés amb la mateixa empresa, actuant en punts com ara l’avinguda Pericot, on fa poc es van retirar una vintena d’ailants, una espècie invasora. Girona torna a plantar arbres després de no poder fer-ho el 2020 Es calcula que a la ciutat hi ha uns 32.000 arbres i l’Ajuntament ha d’anar fent previsió i anar adquirint exemplars per substituir arbres morts o talats, per plantar-los en noves promocions urbanístiques o per col·locar en escocells buits.