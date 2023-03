Per acreditar la importància del sector de la gastronomia a la ciutat de Girona, l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha explicat avui, durant la presentació del Fòrum Gastronòmic, que en quatre anys s'ha passat de 200 a 300 restaurants. Ha dit que és bo per l'economia i el progrés de totes aquestes famílies que es dediquen a aquest sector "potent" que aquest món vagi "progressant", i ha indicat que això es fa a través del coneixement i de la transferència de coneixement. En aquest sentit, ha exposat que el Fòrum Gastronòmic és l'àgora on es transmet tot aquest coneixement.

El Fòrum Gastronòmic de Girona farà activitats obertes a tothom el 18 i 19 de març Mentrestant, el president de la Diputació, Miquel Noguer, ha posat de relleu que el sector té tres "potes" (cuina, sala i producte) i que per aquest motiu des de l'organisme han mostrat el compromís amb el certamen a través del segell de Girona Excel·lent que distingeix els productes de la terra i de qualitat.