Electrocutaran els peixos de l’Onyar a Girona per atordir-los i portar-los al Ter

L’Ajuntament de Girona executarà la denominada pesca elèctrica per capturar els peixos del riu Onyar, que quedaran estabornits, i traslladar-los al riu Ter. L’objectiu és evitar que els exemplars que hi ha a l’Onyar acabin morint per manca d’aigua.

La sequera i l’augment de la temperatura posa en risc la seva vida i, per aquest motiu, fa uns dies va encarregar a experts que analitzessin quina mesura es podria prendre per salvar els peixos, sobretot barbs de muntanya i carpes. Fruit d’això, s’ha considerat que el millor sistema, ara per ara, és l’esmentada electrocució.

Aquest sistema consisteix en produir un camp de corrent elèctric dins de l’aigua que fa que els peixos entrin en una paràlisi que en facilita la captura mitjançant xarxes. Si s’aplica correctament permet que els exemplars obtinguts així, siguin retornats al seu hàbitat.

Una tanca a l’escala de peixos

L’actuació es podria produir ja la setmana vinent, segons ha indicat el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés. La idea és portar-los a un tram del riu Ter amb prou aigua i espai perquè els peixos puguin continuar fent la seva vida allà. A més a més, es posarà una tanca a l’escala de peixos que hi ha a sota del pont de Pedret que permet als peixos remuntar el riu amunt en un tram on hi ha cert desnivell. Si es considera necessari, s’acabarien posant reixes en altres llocs per evitar que hi hagi peixos que arribin a la zona on el riu té menys cabal. Per exemple, es podria posar a la plaça Catalunya per evitar que algun exemplar pugui quedar atrapat a la zona on el riu passa sobre el formigó.

Aquesta mesura protectora basa en reixes que impedeixen el pas, ja es va aplicar fa anys i va servir reduir la quantitat de peixos morts, tot i que alguns exemplars van acabar morts per manca d’aigua i oxigen i pels atacs dels gavians. Va passar l’any 2007, el 2015 i el 2016. Es van posar reixes per impedir que els peixos remuntessin a la zona de la plaça Catalunya i també al final del tram pavimentat de l’Onyar que ressegueix el carrer del Carme. A més a més, en alguna ocasió, una màquina va retirar les herbes que estaven proliferant i que esgotaven l’oxigen de l’aigua.

Alerta dels científics

Tot i que la majoria de peixos que hi ha al riu Onyar no són autòctons sinó exòtics, l’Ajuntament vol evitar que els exemplars morin. Precisament alguns científics catalans han alertat recentment que el mal estat dels rius pot provocar la mort de diferents peixos autòctons, tot i que no ho atribueixen únicament a la sequera. També esmenten la degradació dels rius i l’explotació dels rius. Entitat i experts avisen que les rieres estan en mal estat i que allà és on s’hi concentra gran quantitat de biodiversitat.