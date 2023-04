La Universitat de Girona ha aprovat en les últimes setmanes un codi ètic i unes normes de convivència pròpies per a la universitat. Tot, amb la finalitat de compartir i consensuar diferents valors i així poder establir un marc de convivència amb la suma de totes les persones que formen part de la comunitat universitària.

Per una banda, el Codi Ètic de la UdG gira al voltant de quatre eixos principals: llibertat, igualtat, integritat i compromís. Mentrestant, les Normes de Convivència de la UdG preveuen diferents mesures i mecanismes per fer front als supòsits de violència, discriminació i assetjament de diversa tipologia. Aquestes normes s’han dut a terme amb la representació de tots els col·lectius de la comunitat universitària. Així, hi ha participat personal d’administració i serveis, personal docent i investigador, així com el col·lectiu d’estudiants, per mitjà del Consell d’Estudiants. També van participar en l’elaboració d’aquestes normes els vicerectorats amb atribucions en matèria de personal, estudiants i compromís social.

A part, el Consell de Govern ha aprovat introduir la competència transversal de gènere a tots els estudis de la UdG. L’objectiu és identificar les diferents desigualtats que es puguin trobar a la institució, per raons de sexe i gènere, i trobar solucions a aquesta problemàtica. D’aquesta manera, la universitat continua apostant per lluitar contra les discriminacions per qüestions de gènere.

Proves d’accés

Demà es dona el tret de sortida a les proves d’accés a les persones més grans de 25 anys i per les més grans de 45 a la Universitat de Girona. En total, s’examinaran 316 estudiants, una xifra que ha baixat amb el pas dels anys i que és la pitjor des de 2016 -el 2019 en van ser 312-. Concretament, 250 persones s’examinaran en les proves de més grans de 25 anys, 66 ho faran en les proves de més de 45 anys i una s’examinarà de les dues proves.

L’opció més sol·licitada la mixta entre les branques d’Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques, amb 103 entre els estudiants majors de 25 anys. La mixta entre Ciències i Ciències de la Salut és la segona, amb 95. De llarg, l’anglès és la llengua estrangera més escollida, amb 222 estudiants. Els estudiants s’examinaran demà i el pròxim dissabte i el 16 de maig podran consultar els resultats.