El nou model de Registre Civil arriba a Girona 12 anys després

Papers, oficines centralitzades i presencialitat. Aquest és el model de Registre Civil que ha funcionat a tot l’Estat des de l’any 1957. Un funcionament del tot «arcaic» que va voler-se revertir l’any 2011 amb l’aprovació d’una nova Llei per agilitzar els tràmits, eliminar el paper i descentralitzar les oficines. El desplegament del nou model va quedar molts anys prorrogat per les dificultats d’abordar la tasca i per manca de dotació pressupostària: el 2021 va començar a desplegar-se a Madrid i Barcelona, i a Tarragona va arribar a finals de l’any passat. Ara, dotze anys després, comença a tocar-li el torn als registres civils de la província de Girona.

«Hi haurà un Registre Civil únic a tot l’Estat, i pel ciutadà serà una millora important perquè tot passarà a ser electrònic», explica Sílvia Mateu, lletrada de l’administració de Justícia i encarregada del Registre Civil a Girona.

El desplegament d’aquest nou model es farà de forma progressiva a tots els jutjats de l’Estat, i a Girona el primer que s’ha reconvertit ha estat el de Blanes, des del juliol. A Puigcerdà s’adaptarà avui, dia 18 de setembre.

El canvi, però, no serà immediat: «els ciutadans hauran de seguir demanant cita prèvia», explica la lletrada de l’administració de Justícia de Puigcerdà, Anna Boix. «Però a la llarga hi haurà molts certificats que podran descarregar des de casa, i s’agilitzarà molt l’obtenció de tràmits». Per exemple, més enllà de l’opció de registrar el naixement d’un nadó a l’hospital, també s’hi podran registrar les defuncions. Tot serà digitalitzat, i el primer pas ha estat la desaparició en paper del llibre de família.

El nou model demana la instal·lació d’un nou sistema informàtic, el Dicireg, que substituirà l’actual, l’Inforeg. A Puigcerdà, el personal ha estat fent formacions durant setmanes.

El jutge de pau, en qüestió

El nou sistema treu la direcció dels Registres Civils als jutges i atorga la responsabilitat als lletrats. Aquests seran els caps que coordinaran la resta de municipis. I és que fins ara, les localitats on no hi ha jutjats (Girona, Figueres, Santa Coloma de Farners, Blanes, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d’Empordà, Ripoll i Puigcerdà), els jutges de pau feien les tasques de Registre Civil de forma independent, però ara passaran a dependre del cap de cada partit judicial com a oficines col·laboradores.

De fet, a la llarga està previst que la figura del jutge de pau desaparegui. Una nova llei que està en tramitació al congrés, la llei de mesures d’eficiència organitzativa del servei públic de justícia, ho preveu. Això ha despertat una onada d’indignació a Catalunya, ja que és un territori amb un fort arrelament d’aquesta figura. El mateix Parlament va votar a favor de mantenir aquesta figura.

Mateu assenyala que el canvi de model exigirà una coordinació molt estreta entre el partit judicial i els jutges de pau, així com amb els funcionaris dels ajuntaments i els responsables hospitalaris.

Segons el calendari previst d’implementació al territori gironí, a la ciutat de Girona arribarà el 16 d’octubre. A la resta de jutjats s’anirà instal·lant de forma progressiva, amb un termini màxim que es preveu fins al 2025. L’últim partit judicial on arribarà segons les previsions és Sant Feliu de Guíxols.

«És un projecte molt engrescador», subratlla Mateu, alhora que celebra que «per fi» hagi arribat el nou paradigma que deixarà enrere una llei franquista i arcaica.