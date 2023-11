L’ordenança de terrasses de Girona preveu multes de fins a 3.000 euros

L’Ajuntament de Girona posarà multes de fins a 3.000 euros a aquells establiments que no compleixin la nova ordenança d’intervenció municipal reguladora de les activitats de degustació, restauració, espectacles públics i activitats recreatives i les seves terrasses. L’ordenança va entrar en vigor el passat dijous 16 de novembre i diferencia entre tres tipus d’infraccions per definir la quantitat econòmica de la sanció: lleus, greus o molt greus.

En primer lloc, es preveuen multes de fins a 750 euros pels locals que cometin infraccions de caràcter lleu. En aquest apartat hi ha un total de disset incompliments marcats en l’ordenança. Entre d’altres, no tenir en un lloc visible el codi QR de l’establiment, incomplir l’horari d’inici o tancament de la terrassa en mitja hora o menys, deteriorar qualsevol element de la via pública o exhibir qualsevol mena de publicitat no autoritzada.

Per altra banda, la normativa detalla quinze infraccions considerades greus que serien sancionades amb una quantitat d’entre 751 i 1.500 euros de multa. Són faltes greus instal·lar equips musicals i altres elements de megafonia, no disposar de la pòlissa d’assegurança en vigor, incomplir l’horari d’inici o tancament de la terrassa en més de trenta minuts i menys d’una hora, col·locar una terrassa a l’espai d’ús públic sense llicència o fora del període autoritzat, incomplir tres o més vegades els requeriments específics formulats per l’Ajuntament o tancar els límits de la terrassa amb materials no autoritzats, entre d’altres.

Per últim, es preveuen multes d’entre 1.501 i 3.000 euros per aquells establiments que cometin infraccions considerades molt greus. La nova ordenança en recull set d’aquestes característiques. Per exemple, produir molèsties greus al veïnat derivades del funcionament de la terrassa amb incompliments de les condicions establertes en la normativa, excedir l’ocupació de la terrassa en més del 50% dels mòduls o de la superfície autoritzats o incomplir l’horari de tancament en més de seixanta minuts o instal·lar una terrassa a l’espai d’ús públic sense llicència o fora del període autoritzat. En aquests dos últims casos, s’imposaria la sanció si la infracció comporta una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres persones, o el normal desenvolupament d’activitats de tota classe o la salubritat o l’ornament públics.

Tancament de terrasses

La nova ordenança de terrasses deroga l’anterior aprovada el 2012 i té l’objectiu de fer un control més intensiu pel que fa a aquests espais. De fet, la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, i el regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, van apuntar fa unes setmanes que si un establiment continua sense complir amb la norma després de diferents requisits es podrà tancar la terrassa. Així, per exemple, l’ordenança recull que l’Ajuntament té la potestat de tancar els espais si els locals no tenen llicència o ocupen espais públics municipals.