Els Eagles UdG, cap a Marbella en un torneig universitari de videojocs

Gerard Pagès, Marc Ventura i Eloi Puig, tres estudiants de la Universitat de Girona, viatgen avui cap a Marbella on demà disputaran la final del campionat universitari de videojocs University Esport, organitzat per l’empresa GGTech Entertainment. En concret, ho faran amb el videojoc Rocket League, que combina futbol i cotxes aplicant conceptes físics. Els Eagles UdG, que és com s’anomena l’equip, disputarà la final contra els Pizza de la Universitat Politècnica de Madrid.

Així, el joc consisteix en marcar gols, com el futbol, però en lloc de jugadors ho fan amb vehicles. A més, les pilotes són lleugerament més grans als vehicles i una de les principals característiques del joc és que es pot fer servir propulsió extra amb una càrrega màxima de 100 unitatss que permet accelerar més i despleçar-se per l'aire.

«Som bastant inferiors», confessa un dels membres de l’equip, Gerard Pagès. Així diu que el viatge serà més tota una «experiència» i que, tot i ser «competitius» van allà a «passar-ho bé». De fet, són un grup d’amics que ja es coneixien d’abans de començar a participar en aquest campionat fa dos anys, quan ja van arribar a la final que es va fer a Alacant, i van perdre. Els tres estudiants que participaran en la final a Marbella són de l'àmbit de l'enginyeria. Gerard Pagès fa quart, mentre que Marc Ventura i Eloi Puig fan primer.

El que és especial d’aquesta competició és que les altres eliminatòries es fan des de casa, competint per internet. Per tant, serà la primera vegada que s’ajuntaran per competir. En les partides anteriors havia participat Christian Domínguez -estudiant de quart d'ADE-, que no podrà ser a la final i el seu lloc l’ocuparà de Marc Ventura. En les eliminatòries prèvies (amb un total de 12 equips), disputades el 6 d’abril i per internet, els Eagles UdG es van imposar per 3-0 als Redwoods USPCEU de la Universitat de San Palbo. Mentrestant, les semifinals van ser una mica més complicades i van haver de suar de valent, guanyant 2-3 als Petankos de la Universitat de Castella la Manxa.

Tot i que només si guanyen la final tindran premi econòmic, de 800 euros, arribar a la final ja té premi: disputar una competició similar a escala europea. Tanmateix, aquesta competició ja no serà presencial i es farà, com les eliminatòries prèvies a aquest campionat estatal, a través d'internet. La final de demà serà a les quatre de la tarda i es podrà seguir per Twitch.

League of Legends

L'any passat un equip de la UdG, també anomenat Eagles UdG, també van arribar a una de les finals de l'University Esport. En aquest cas, va ser en el videjoc de League of Legends i van perdre la final contra el grup UCAM Tokiers Academy feta a Alacant. Aquest any, el mateix equip no ha pogut revalidar la final després de caure en quarts de final davant el grup de la Universitat de les Illes Balears (Uib Sports).

