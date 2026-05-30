Quatre menús diaris per menjar bé entre setmana fidels a la cuina casolana
Ca l’Avi, El Brot Gastronòmic, Can Pericus i Pastisseria Tornés ofereixen propostes diferents però amb un fil comú: cuina feta amb cura, producte de qualitat i una experiència pensada per gaudir sense presses
Menjar bé entre setmana no ha de ser sinònim de pressa, plats previsibles o cuina sense ànima. Cada vegada hi ha més restaurants que reivindiquen el menú diari com una proposta gastronòmica amb personalitat pròpia, capaç de combinar producte fresc, elaboracions casolanes i preus accessibles. Ca l’Avi, El Brot Gastronòmic, Can Pericus i Pastisseria Tornés en són quatre bons exemples: quatre maneres diferents d’entendre la cuina de cada dia, des de la tradició més propera fins a les propostes de territori amb mirada creativa.
Ca l'Avi (Riudellots)
Ca l’Avi destaca per una proposta de menú diari fet a casa amb molta cura i una cuina basada en el respecte pel producte i la tradició gastronòmica catalana. El restaurant aposta per plats casolans elaborats diàriament amb ingredients frescos i de qualitat, mantenint una cuina propera, autèntica i pensada per fer sentir els clients com a casa.
La seva filosofia se centra a oferir la màxima qualitat a un preu assequible, demostrant que es pot gaudir d’una bona experiència gastronòmica sense renunciar ni al sabor ni al producte. El menú diari combina receptes tradicionals, plats de temporada i elaboracions cuinades amb dedicació, cuidant tant la preparació com la presentació.
Ca l’Avi manté viva l’essència de la cuina de tota la vida, amb una aposta clara per la proximitat, el tracte familiar i una manera d’entendre la restauració basada en la passió per la bona cuina i el servei proper.
El Brot Gastronòmic (Vilavenut)
En un indret recòndit, a prop de tot però lluny d’arreu, hi trobem el restaurant El Brot, una de les joies amagades de la província. El projecte neix de dos amics músics que, després d’anys de gires per Europa tocant hardcore punk, decideixen unir el talent del bateria als fogons amb l’empenta del baixista per crear un restaurant molt especial.
A l’antic Can Salvi de Vilavenut, al Pla de l’Estany, a uns deu minuts de Banyoles i a vint-i-cinc de Girona, El Brot proposa una cuina de territori en un entorn de pau i tranquil·litat que enamora. La seva proposta gastronòmica es basa estrictament en el producte de temporada i de proximitat, donant presència i importància a les productores de la zona i portant a taula aliments fets amb consciència.
El menú d’entre setmana és una de les seves grans cartes de presentació. Per 23,50 euros, s’hi pot gaudir d’un menú degustació senzill però divertit, que comença amb un petit vermut Dos Déus del Priorat, unes olivetes i un entrant vegetal. La proposta continua amb dos primers diferents per compartir i degustar, seguits de dos segons i dues opcions de postres. Una autèntica delícia entre setmana, capaç de transportar-te ben lluny sense moure’t del producte d’aquí.
A més, el restaurant convida a gaudir del seu jardí, ideal per fer la prèvia o allargar la sobretaula, amb un xiprer de més de quaranta anys i el cant dels ocells com a banda sonora. És, sens dubte, una experiència molt recomanable per als migdies de dimecres, dijous i divendres. I, si entre setmana no hi ha prou temps per viure-la sense presses, els caps de setmana ofereixen una carta de platets, un menú degustació gastronòmic i una proposta per a colles que marca la diferència. Una petita aventura al Pla de l’Estany que val molt la pena.
Can Pericus (Banyoles)
Can Pericus destaca per una proposta gastronòmica basada en la cuina mediterrània, les elaboracions casolanes i el producte de proximitat. El restaurant aposta per una cuina honesta i de qualitat, capaç de combinar tradició i modernitat sense perdre l’essència dels sabors de sempre.
El seu menú diari ofereix una selecció variada de plats elaborats amb ingredients frescos i de temporada, adaptant-se als productes disponibles en cada moment per garantir el màxim sabor. La proposta inclou amanides fresques, plats de pasta, carns seleccionades i opcions equilibrades pensades per a tots els gustos, sempre amb una presentació cuidada i actual.
Un dels seus trets més representatius són les hamburgueses artesanes elaborades al seu propi obrador familiar, així com diferents propostes inspirades en cuines internacionals, que aporten originalitat i varietat a la carta. Can Pericus manté l’essència de la gastronomia catalana tradicional, però hi incorpora un toc creatiu i contemporani, amb una atenció especial als productes ecològics i de proximitat.
Tot plegat es completa amb un ambient modern, agradable i acollidor, ideal per gaudir d’una experiència gastronòmica tranquil·la. El servei proper i atent converteix el menú diari en una proposta pensada per assaborir la bona cuina entre setmana a un preu accessible.
Pastisseria Tornés (Girona)
La Pastisseria Tornés és molt més que una pastisseria. És un espai que combina cafeteria, restaurant i obrador propi, amb una proposta marcada pel producte de proximitat, la temporada i l’ofici artesà. Amb certificació AMED i una clara aposta pel quilòmetre zero, Tornés ofereix una cuina honesta i cuidada, que evoluciona al ritme del mercat local i manté sempre el respecte pel producte com a punt de partida.
El seu menú de migdia és una de les millors maneres de descobrir aquesta proposta. Disponible de dimarts a dissabte, inclou diferents primers, segons i una selecció de postres que són la cirereta del pastís. Tot plegat s’acompanya amb pa artesà elaborat a la casa, que reforça el compromís diari amb la qualitat i amb una manera de fer pausada, propera i ben treballada.
La part dolça és, inevitablement, un dels grans reclams de la casa. Els pastissos artesans, elaborats amb cura i identitat pròpia, posen el punt final a l’àpat, mentre que els xuixos acabats de fer s’han convertit en un dels seus símbols més reconeguts. No és casualitat: han estat premiats com a Millor Xuixo 2026, un reconeixement que se suma a una trajectòria avalada per la Fava d’Or a la Millor Pastisseria del Gironès des del 2021 fins al 2026 i la Fava de Cacau des del 2020.
Amb el reconeixement també del Solete Repsol, Tornés consolida una proposta propera, accessible i amb personalitat pròpia, ideal per gaudir d’un bon menú de migdia sense renunciar al segell d’una pastisseria amb ofici. Una parada molt recomanable a Girona per als qui busquen cuina de mercat, producte ben tractat i un final dolç a l’altura. Diumenges i festius, tancat.
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
- Veí de Girona protesta davant l'Ajuntament per la pèrdua de mobles en un pis cedit a lloguer social
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- S’acaba l’era Míchel al Girona