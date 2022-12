Luis Enrique va canviar la defensa (tres dels quatre titulars eren nous), no va tocar res al mig del camp (Busquets-Gavi-Pedri són la seva essència) i va modificar l’atac a l’apostar per un 9 pur, Morata, acompanyat per Nico Williams. Però Espanya, que va tenir possessions superiors al 80% al principi, es va ensorrar en un caòtic inici de la segona meitat, amb badades imperdonables.

Morata i poca cosa més

En els primers 45 minuts hi va haver tres xuts d’Espanya a la porteria japonesa. I tots tres van portar la firma de Morata. El seu primer cop de cap va ser aturat pel porter Goda, però el segon ni el va veure perquè el davanter de l’Atlètic va esquivar els centrals entrant per la porta del darrere per segellar l’1-0. El seu tercer gol en el Mundial. Morata va ser l’únic amb punteria.

Sense mans i sense peus

En Unai Simón, el porter d’Espanya, va quedar retratat el profund desequilibri tàctic. Va tenir una primera meitat tranquil·la, però en la segona es va enverinar perquè una mala cessió seva amb el peu a Balde va precipitar l’1-1, en un xut que no va interceptar. I després va veure passar la pilota per l’àrea petita de banda a banda en el 2-1, símptoma del nerviosisme que va escanyar una selecció que va perdre el control encaixant dos gols en tres minuts.