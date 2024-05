El comerç gironí se suma també a Temps de Flors

Són dies de lluiment en tots els sentits. La ciutat s’engalana de dalt a baix per rebre a milers de visitants amb motiu de Temps de Flors. Molts sectors econòmics també s’involucren en la mostra floral. Com és tradicional, una vegada més, el comerç gironí tamb’e s’ha volgut sumar a Temps de Flors i són diversos els establiments comercials que participen al concurs d’engalanament dels seus aparadors.

Segons destaca l’organització, el Concurs d’Aparadorisme i Decoració Interior té l’objectiu d’implicar el comerç local en les diferents activitats que es duen a terme a la ciutat, com ara Girona, Temps de Flors. Un jurat qualificador s’encarregarà d’avaluar els aparadors participants tenin en compte els criteris d’originalitat, la utilització de flors naturals, la qualitat artística, el disseny i el grau de viculació al tema de Girona i Temps de Flors. El jurat, un cop visualitzades totes les obres dels aparadors, concedirà tres premis i tres accèssits.

Segons consta a les bases, el premi del concurs consisteix en un apartat específic a la propera edició de la revista Temps de Flors per promocionar i donar visibilitat als establiments premiats. També es podran visualitzar a la pàgina web de Girona, Temps de Flors. A més, s’especifica que «el premi està valorat en 915,06 euros amb un total de 6 premis com a màxim, que desglossat és 166,37 euros per cada establiment que hagi rebut el primer, segon i tercer premi a més del premi popular i 83,19euros pels cada establiment que hagi rebut l’accèssit», segons consta a la promoció feta per l’Ajuntament de Girona.

Els establiments Lola Casademunt, del carrer del Migdia; Perfumeria Xaloc, del carrer de Santa Clara, i Manicura 24, del carrer de Joan Maragall, van guanyar el primer, el segon i el tercer premi, respectivament, del 19è Concurs d’Aparadorisme i Decoració Interior de l’any passat. A més, es van concedir accèssits a Culinarium, del carrer Nou; la Farmàcia Nebot, de l’avinguda de França, i Almacenes Julian Sanchez, del carrer de Santa Eugènia. El premi popular, que es dona al projecte més votat a través del perfil d’Instagram de Turisme i Comerç de l’Ajuntament de Girona, se l’va endur Abacus Girona Centre, ubicat a Sant Antoni Maria Claret.