La Fira del Tió d’Arbúcies 2025: un pont de la Puríssima amb màgia, natura i esperit de Nadal als peus del Montseny
El municipi celebrarà el 6 i 7 de desembre una nova edició de la seva tradicional fira nadalenca
Jaume Puig
El cap de setmana del 6 i 7 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima, les comarques gironines s’ompliran de fires, mercats i diferents esdeveniments per donar la benvinguda al Nadal. La Fira del Tió d’Arbúcies n’és un exemple. Durant dos dies, aquesta cita anual omplirà la vila de diferents activitats per a tota la família. Amb el Montseny com a teló de fons, Arbúcies es convertirà en un petit univers de tions, rialles i il·lusió compartida.
Un Nadal que comença al bosc
La Fira del Tió no és un esdeveniment qualsevol. És un cap de setmana dedicat a la natura, la creativitat i el joc en família. També serà el tret de sortida del Nadal amb la tradicional encesa de llums al municipi.
Dissabte al matí, els més petits poden participar a “Anem a buscar el Tió”, un joc de pistes que durà els participants al bosc per trobar el mític tronc màgic que, segons la tradició, caga regals i dolços per Nadal. Una aventura que barreja fantasia, cultura popular i contacte amb la natura.
Al llarg del dia, el nucli antic d’Arbúcies també s’omplirà de paradetes, tallers de decoracions sostenibles, xapes nadalenques o pintura de cares, i activitats pensades per a totes les edats com la gimcana tionera. La música en viu, les llums i l’aroma de xocolata desfeta faran la resta: el poble es converteix en un escenari de conte on l’esperit nadalenc s’hi respira a cada cantonada.
Un cap de setmana per viure en família
El pont de la Puríssima és l’excusa perfecta per fer una sortida a Arbúcies i començar la temporada nadalenca d’una forma diferent. A diferència del tràfec dels grans centres comercials, la Fira del Tió proposa un Nadal més humà i proper, fet de detalls, converses i moments compartits.
Per als més petits, és una festa. Per als adults, una pausa: un espai per reconnectar amb la senzillesa de les tradicions, amb l’olor de bosc i la il·lusió dels inicis de l’hivern. Els carrers s’omplen de tions de totes les mides, i fins i tot els més seriosos acaben somrient davant d’aquell tronc de fusta amb barretina i cara riallera.
Entre tions i muntanyes del Montseny
Visitar la Fira del Tió és també una oportunitat per descobrir la Vall d’Arbúcies, al cor del Parc Natural del Montseny. Els matins són el millor moment per caminar per l’entorn natural que envolta el poble, i a la tarda, després d’un taller o un espectacle, res millor que fer un passeig tranquil pel centre històric i gaudir de la gastronomia local: embotits, coques, mel i productes artesans que també trobareu al mercat de Nadal de la fira.
