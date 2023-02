HBO continua sorprenent amb The last of us. Després que l’audiència aclamés el tercer episodi de la sèrie protagonitzada per Pedro Pascal i Bella Ramsey, la plataforma ha anunciat que oferirà el cinquè capítol uns dies abans de la seva emissió habitual: l’estrenarà a partir del dissabte 11 de febrer a HBO Max abans de la seva estrena al canal lineal d’HBO als Estats Units. Tot apunta que l’avenç és una estratègia perquè no coincideixi amb la celebració de la Super Bowl. Tot i això, la plataforma anuncia que la resta dels episodis de la sèrie continuaran estrenant-se els dilluns a HBO Max (a Espanya), fins al final de temporada, previst pel 13 de març.

La reexida adaptació del popular videojoc de títol homònim té lloc dues dècades després que la civilització moderna hagi estat destruïda. Joel, un supervivent nat, és contractat per treure de contraban Ellie, una nena de 14 anys, fora d’una opressiva zona de quarantena. El que comença com una petita feina aviat es converteix en un viatge brutal i punyent, ja que tots dos han de travessar els EUA i dependre l’un de l’altre per sobreviure.

Amb una puntuació del 96% per part de la crítica a Rotten Tomatoes, The last of us ha estat batejada com «el proper gran èxit d’HBO» per Rolling Stone, i Variety ha assenyalat que «un veu un futur proper en què aquesta sèrie acabarà entre les millors de la televisió». IndieWire va declarar que la nova sèrie és «millor que totes les adaptacions de videojocs que se m’acudeixin», i IGN la va qualificar com «una versió brillant d’una de les històries més estimades dels videojocs» i va afegir que «ofereix un espectacle enriquidor per a els fanàtics dels exitosos videojocs de PlayStation, al mateix temps que aconsegueix càlidament emocionant per als nouvinguts». La CNN va qualificar la narració com «absolutament intrèpida i infrangible, creant escenaris i moments horribles que poden ser alternativament commovedors».