La pel·lícula Broker, últim treball del director japonès Hirokazu Kore-eda i la seva segona producció no japonesa després de La verdad (2019), s’incorpora avui al catàleg de Filmin. Segons indica la plataforma catalana en un comunicat, la pel·lícula, de producció coreana, adopta l’estructura d’una road-movie per relatar el viatge de dos traficants de nadons i una mare que, penedida per haver abandonat el seu fill al carrer, puja al cotxe per buscar els millors pares adoptius per al nen. Aquests tres éssers humans de moral més que qüestionable són perseguits per la policia mentre es creuen amb altres personatges pels qui entrar en contacte amb el nadó els canviarà la vida.