No és Halloween, és brutícia!

Cada vegada més estem adquirint costums i festes que, fins fa poc, ens eren bastant alienes i llunyanes. Com també cada cop més estem avançant les celebracions en el calendari. Que a finals de setembre puguis ja trobar torrons i altres productes de decoració nadalencs a les estanteries dels supermercats i a les botigues ens hauria de fer reflexionar a tots plegats. Diria directament que és una indecència. Cada cosa al seu temps i quan toca. Una d’aquestes festes que estem assumint i està molta estesa és Halloween. Només cal mirar la quantitat de productes i articles que trobem també des de fa dies als supermercats. En fi. Però l’altre dia vaig tenir un ensurt en creuar el pont de les Peixateries Velles en veure la quantitat de teranyines que s’acumulen a l’estructura i al voltant d’alguns punts de llum. Per un moment vaig pensar que es tractava d’una iniciativa municipal de decorar el pont per sumar-se també a la festivitat terrorífica. Doncs no, és un horror, sí, però en realitat és brutícia. No entenc com no hi ha hagut cap element de la neteja viària que no hagi vist l’espectacle dantesc de les teranyines. No són petites, no. Algunes fan un pam i mig. Un exemple més de la deixadesa inexplicable i una demostració que, com hem dit altres vegades, Girona és una ciutat bruta.