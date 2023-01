El dramaturg i poeta alemany Bertolt Brecht (1898-1956) en el fulletó Cinc dificultats per a escriure la veritat, escrit l’any 1935, enumerava cinc normes per l’escriptor que volgués combatre la mentida i la ignorància: «Li cal el coratge d’escriure la veritat, quan arreu l’ofeguen; la intel·ligència de descobrir-la, quan arreu l’amaguen; l’art de fer-la manejable com una arma; el judici per a triar aquells dins les mans dels quals serà eficaç; l’astúcia per a propagar-la entre ells».

Anem a desgranar cadascun dels suggeriments, amb les seves pròpies paraules. En primer lloc, l’escriptor no s’ha d’inclinar davant els poderosos ni ha d’enganyar els dèbils. Per a això cal tenir coratge. Cal escriure la veritat en lluita contra la mentida, i no ha de ser una qüestió general, elevada i ambigua, que són precisament trets característics de la falsedat.

En segon lloc, d’entrada no és fàcil descobrir quina veritat val la pena escampar. Només una observació detinguda de la realitat ens farà descobrir-la. Hi ha qui creu que vindrà del cel i els il·luminarà de cop i volta. Què més voldrien! Els manquen coneixements. Són esclaus de velles supersticions, de prejudicis famosos i que sovint van adquirir formes agradables en altre temps. El món és massa complicat per a ells, no coneixen els fets i no veuen les relacions.

És a dir, a més de la bona disposició, calen coneixements adquirits i mètodes que s’han d’aprendre.

En tercer lloc, si es vol escriure amb èxit la veritat sobre les persones i el món en què viuen, cal que es puguin descobrir les causes evitables per poder-les combatre.

En quart lloc, cal dir la veritat a causa de les conseqüències que en resulten per a la situació d’aquells que estan afectats directament, però no solament cal adreçar-se a la gent que pensa d’una determinada forma, sinó a tots aquells que encara no tenen consciència del seu status.

Per últim, és necessària l’astúcia per a la difusió de la veritat. Ni ha molts que no ho creuen necessari, però en totes les èpoques s’hi ha recorregut per propagar la veritat, quan l’ofegaven.

En definitiva, segons Brecht «les cinc dificultats s’han de vèncer totes alhora, perquè no podem esbrinar la veritat sobre unes situacions de barbàrie, sense pensar en els qui les suporten; i quan, després d’espolsar-nos tot símptoma de covardia, busquem les condicions reals tot pensant en aquells que estan disposats a aprofitar-ne el coneixement, aleshores haurem de pensar també a fer-los arribar la veritat de manera que esdevingui una arma entre llurs mans, i hem de ser alhora prou llestos perquè l’enemic no pugui descobrir-ho ni impedir-ho».

Vet aquí una declaració d’intencions per començar l’any amb bon peu.