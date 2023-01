Lloret, capital cultural

Lloret de Mar va presentar ahir l’inici dels actes com a Capital de la Cultura Catalana. Espero, de tot cor, que sigui una experiència profitosa, que els lloretencs s’amarin d’activitat cultural, i que milers de persones s’acostin a la capital turística de la Costa Brava per descobrir-la des d’una altra vessant. No obstant això, aquesta capitalitat em desperta molts dubtes, començant pel promotor. He intentat fer l’esforç de recordar alguna ciutat que hagi estat en el passat capital de la Cultura, però no ho he aconseguit.

Llegeixo l’extensa nota de premsa que ahir ens va fer arribar l’ajuntament i em sobta que no es faci cap referència a la llengua catalana. A dia d’avui, no podem pretendre que la cultura del país es basi només en el fet lingüístic, però si hi ha un element que ens dona una personalitat cultural diferenciada, aquesta és la llengua pròpia. En un municipi com Lloret, on conviuen persones de més de cent nacionalitats i on només el 17% de la població té el català com a llengua materna, la seva promoció hauria de ser una prioritat. La capitalitat cultural pot ajudar a generar nou públic? És difícil, però no impossible. En tot cas, no n’hi ha prou. Qualsevol població que aspiri a ser un referent cultural necessita polítiques municipals valentes, una bona escena artística i iniciatives culturals participatives. I això escasseja, a Lloret i arreu.