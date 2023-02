Al Museu Darder de Banyoles podem visitar l’exposició «La imatge impresa de les cultures visuals de l’antifranquisme. Els anys de l’Assemblea de Catalunya» fins al 2 d’abril. De forma cronològica els panells informatius reprodueixen obres impreses on gràcies a l’art expressat a través de la imatge i del text escrit podien mostrar el seu rebuig a la dictadura franquista i el desig de la implantació de la democràcia. És tot en conjunt un homenatge a les persones que es van valer de l’art visual amb aquesta finalitat, amb autors com Francesc Artigau, Cesc, Miró o Tàpies entre d’altres. La imatge impresa d’aquest caire tant podia ser per a la revista El Papus, com per a una portada d’un llibre sobre l’obra dels Joglars, el Congrés de Cultura Catalana o un concert de Raimon, sense oblidar els cartells de la mateixa Assemblea de Catalunya.