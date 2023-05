La raó per no voler turistes

Els gironins tenim la sort de no viatjar enlloc. No ens poden criticar per ser turisme de masses. No anem a Roma a veure el Coliseu. Ni a París a veure la Torre Eiffel. No anem a Pisa a veure la torre inclinada, ni a Venècia a veure com s’enfonsa la ciutat. Desconeixem que és el Partenó d’Atenes i les piràmides d’Egipte. No tenim cap gorra on posa NYC. Passem dels musicals de Londres i del Big Ben. No volem saber res dels mercats de Marràqueix i sabem com era el mur de Berlín perquè als mitjans de comunicació van ensenyar-nos com l’enderrocaven. L’Atomium i el Manneken Pis de Brusel·les són per frikis. O la Sireneta de Copenhaguen. No se’ns ha acudit anar, en cap cas, a l’Oktoberfest de Munic. Les glaceres d’Islàndia o les aurores boreals de Noruega només són interessants quan apareixen a les sèries de televisió.

Mai hem anat a veure la Sagrada Família de Barcelona. Ni la Giralda de Sevilla o la mesquita de Còrdova. Ni l’aqüeducte de Segòvia. Els nostres peus no han trepitjat els carrers dels Sanfermines de Pamplona, les festes del Pilar de Saragossa o a la Feria de Abril de Sevilla. No anem a les festes de la Mercè ni a l’aplec del cargol. Benvinguts al Barri Vell per Temps de Flors. Amb una mica de calma, això sí. Que nosaltres no estem acostumats a les masses.