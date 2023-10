Israel-Palestina: això no és un partit de futbol

El passat dissabte Hamàs va cometre una autèntica atrocitat. Un atac cruel i sanguinari, assassinant en un sol dia més del triple d’israelites que en els últims dotze anys. Sí, Hamàs és, de fet, una banda terrorista que perjudica més que ajuda al poble que diu defensar. Els diferents governs d’Israel fa dècades que se salten els drets humans sotmetent, bombardejant, matant i asfixiant territorialment els palestins de Gaza i Cisjordània. Sí, Benjamin Netanyahu és un extremista que apaga els focs amb benzina. Es pot dir una cosa i l’altra. Es pot condemnar les salvatjades dels dos costats i lamentar totes les morts sense haver de justificar les accions dels uns o dels altres. El conflicte entre Israel i Palestina no és un partit de futbol. I, en la majoria dels casos sense que tinguem prou clares les causes i la història que hi ha al darrer de dècades de violència, aquesta setmana massa gent ha corregut a escollir bàndol. I aquí de costat a donar suport, només n’hi ha una: els milers de víctimes innocents entre els israelites i els palestins. Gent que, en molts casos, ni eren sionistes radicals ni militants de Hamàs. Simplement eren víctimes. I n’hi ha a milers a les dues bandes. I moltes més que n’hi haurà.

Aquí, a casa nostra, a milers de quilòmetres de Gaza o Tel-Aviv, tres vídeos, quatre tuits i dos tik-toks i alguns, un parell de lectures sobre el conflicte de textos escrits fa vint anys, molta gent que els «bons» són els uns o els altres. Opinions, sovint, determinades per la ideologia de cada persona. El problema és que l’actual Hamàs no té res a veure amb aquella lluita pro Palestina d’aires socialistes que mobilitzava les esquerres europees en els anys de les manifestacions amb el mocador al coll. Els palestins de Gaza moren sota els bombardejos d’Israel, però aquella Palestina de la resistència mitificada ja fa anys que està mutilada pel terrorisme integrista de Hamàs. Un integrisme igual, exactament igual de denunciable, que el sionisme i les seves atrocitats. Les comeses i les que continuaran cometent, en nom de la legítima defensa a la qual apel·len tot els que, des de dissabte, s’han posat la samarreta d’Israel en aquest partit de futbol.