Catalunya Nord no existeix

Sem Catalunya Nord. Fem Països Catalans. Enguany reivindiquem la Diada de Catalunya Nord el dissabte 4 de novembre! Vos convoquem a la plaça Catalunya de Perpinyà a les 16h per començar la tradicional manifestació pels carrers de la capital nord-catalana».

Així resava la convocatòria que va reunir prop d’un miler de persones per manifestar-se contra el Tractat dels Pirineus, signat el 7 de novembre del 1659. Les quatre entitats convocants (Òmnium Catalunya Nord, Casal de Perpinyà, Consell de la República a Catalunya Nord i Assemblea Nacional Catalana a Catalunya Nord) aquest any centraven les crítiques en la justícia francesa, que ha prohibit l’ús del català en els plens dels ajuntaments i contra el tancament dels passos fronterers des del gener de 2021. Els participants van caminar pel centre de la ciutat fins a arribar al Castellet, on es va llegir un manifest.

Aquest acte de rebuig al Tractat dels Pirineus es repeteix un cop l’any des del 1984, i aquest 2023 s’ha commemorat el 364 aniversari de la cessió d’aquest territori a França.

Entre els assistents hi havia la diputada d’ERC en el Congrés, Montse Bassa, que en un missatge en el seu perfil de X reclamava «esborrar» el Tractat dels Pirineus. Renoi! A qui se li acudiria «esborrar», per exemple, el Tractat de Lisboa de 13 de febrer de 1668 que va reconèixer la independència del Regne de Portugal de la Monarquia Hispànica?

Per aquesta colla de somiatruites, la realitat no és mai una nosa que impedeixi imaginar fantasies, encara que els fets siguin tossuts. Els independentistes estan acostumats a designar zones o països inexistents sense preocupar-se per l’acceptació dels habitants dels territoris definits com a «Països Catalans».

Aquesta visió s’assembla més a una aspiració d’un pancatalanisme frustrat que alimenta deliris imperialistes. No és acceptable reivindicar políticament allò que només és una referència cultural i lingüística basada en la frontera medieval del Tractat de Corbeil del 1258.

En efecte, la denominació de Catalunya Nord és una ficció. Mai hi ha hagut una institució política d’aquesta mena. I des del famós tractat de 1659, les «comarques» del Rosselló, el Conflent, el Vallespir, el Capcir i el nord de la Cerdanya formen part del departament francès dels Pirineus Orientals, que pertany a la regió d’Occitània.

De fet, la reivindicació territorial és producte d’una lectura de la història que no accepta el Tractat dels Pirineus i apareix de tant en tant com el dret de picar de peus.

Bé, s’ha d’exceptuar el ridícul diari de les al·lusions a falsos territoris en els mapes meteorològics del Telenotícies de TV3, que pregonen una quimera.

Catalunya Nord no existeix, carallots. I els «Països Catalans» tampoc.