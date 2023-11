La cinquena revolució farmacèutica

La denominada Farmàcia 5.0, l’espai on convergeixen la fabricació de medicaments i els sistemes tecnològics de la cinquena revolució industrial, aspira a resoldre els reptes que fins ara se’ls han plantejat a aquesta activitat i els seus professionals. Aquest enfocament es basa en la integració de la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic, per planificar millor la producció i gestionar els diferents escenaris operatius. Sense aquestes innovacions, no s’hauria pogut avançar en la medicina personalitzada i en les teràpies especialitzades. Les autoritats europees, conscients d’aquesta transformació, pretenen anar més enllà de l’eficiència, perquè els treballadors s’empoderin i aconsegueixin una major satisfacció a través del seu exercici laboral. Tot això, considerant el respecte al medi ambient i la sostenibilitat. L’automatització no hauria de tenir un impacte negatiu en els llocs que ocupen els éssers humans. Les màquines els haurien d’alliberar de les tasques repetitives, no envair les àrees en què només les persones aporten valor. Una cooperació més gran entre les plantilles i els aparells millorarà l’experiència i reduirà el temps de comercialització dels medicaments i teràpies. Els experts conclouen que es requereix una visió estratègica per a una nova organització. Com va demostrar la pandèmia, la flexibilitat i l’agilitat no són només importants per incrementar la facturació, sinó també per salvar milions de vides.