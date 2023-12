Classes de sexe a la tele pública

Sí, si el que estem vivint és de somni, però posem-nos al cap que algun dia haurem de perdre, que després vindrà l’hòstia», pronosticava tothom, per preparar-se per la patacada, que més d’hora que tard sempre acabava arribant. Però el destí és així de capritxós (o d’agraït) i sembla que dilluns, la patacada tampoc va arribar. Dilluns, tampoc. De fet, el Girona no ha perdut cap partit des de l’octubre. Amb el Madrid, l’únic que aquesta temporada ha estat capaç de rebatre, almenys sobre el paper, els arguments dels de Míchel.

Però som així de pessimistes. I així, amb tot. Amb la loteria, que «no toca mai». Amb els torrons del ressopó, «que aquest any no en comprem tants, que després sempre acaben sobrant». Amb l’amic invisible, que «millor no el fem, perquè per comprar qualsevol tonteria». Amb els propòsits d’any nou que, total, «si fa no fa sempre són els mateixos i acaben quedant en paper mullar». Amb «l’estudia, que si no, suspendràs». O el «desendolla el televisor, que amb aquesta tempesta encara ens caurà un llamp». Amb el meló, «perquè sobretot no en mengis a la nit, que sempre es posa malament». Amb el «no tornis sol a casa, que t’atracaran». Amb la fred, «que agafaràs una pulmonia». O amb la calor, «que segur que t’agafa una insolació».

Fins i tot, la televisió pública ens tracta d’insípids i ens ensenya a fer, en un vídeo tutorial que va difondre dilluns a través de les xarxes socials la plataforma digital 3Cat, «una fel·lació de 10». I diu així: «Per estimular bé el penis, no et limitis a llepar només el tronc, recorre també al gland, l’escrot, els testicles i la zona perineal (amb mapa incorporat, com allò de ‘usted está aquí’)» i adverteixen que «no cal posar-te tot el penis dins la boca per a fer una bona mamada, pots combinar la llengua amb les mans». I segueixen per a bingo: «Aixecar la mirada per a fer contacte visual mentre llepes també pot ser molt excitant». El vídeo ha aixecat una allau de crítiques, com era d’esperar, a les xarxes socials. «Amb els meus diners, prou», reclama un usuari, mentre un altre internauta lamenta que «em sembla bé ensenyar sexualitat, però això sobrepassa el que considero normal o necessari». D’altres, critiquen que «això és banalitzar el sexe, igual que fa la pornografia» i asseguren que «potser seria millor que ensenyéssiu matemàtiques o comprensió lectora amb aquesta claredat».

Hem agafat afició a queixar-nos de tot, ja sigui blanc, negre o fúcsia. Sort que ara ve Nadal, matarem el gall, i a la tia Pepa li’n darem un tall (sembla que encara conservem una mica de solidaritat, vés per on). I amb Nadal, arriba la prova de foc pels pessimistes: sobretaules protagonitzades pel Barça, el «que car està tot» i «es veu que ara hi ha molts casos de covid». Bon Nadal a vostès també!