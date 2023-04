Almudena Grandes havia portat algunes de les seves obres al cinema, com (Las edades de Lulú, Malena es nombre de Tango), però encara no s’havia estrenat en les sèries. Fins que va arribar Los pacientes del doctor García, una obra amb 800 pàgines per les quals desfilen 200 personatges, que acabaria sent una ficció per capítols. La mateixa Grandes es va encarregar de supervisar els guions i donar el vistiplau als actors uns mesos abans que li sobrevingués la mort, el novembre del 2021, quan només tenia 61 anys. Per això la sèrie es converteix també en un homenatge pòstum a l’escriptora.

El resultat són 10 episodis que s’estrenen gairebé simultàniament a TVE i a Netflix, encara que serà la cadena pública la que ho farà primer, avui a les 22.50 h. La plataforma de pagament l’emetrà uns dies després, divendres, 28. Una manera d’operar aquesta que no és habitual en aquest tipus de col·laboracions. Protagonitzen la sèrie el doctor Guillermo García, a qui dona vida Javier Rey, un metge republicà caracteritzat per una entrega incansable que el mou a anar al camp de batalla en plena Guerra Civil a salvar vides. Acabarà convertint-se en Cap de Transfusions, tècnica que havia après del doctor canadenc Norman Bethune, un voluntari que, per cert, va existir realment, que havia arribat amb les Brigades Internacionals per donar suport a la República. Espantada pels esdeveniments, es refugia a casa seva (i es fica al seu llit) la seva veïna Amparo Priego, interpretada per Verónica Echegui, una jove coqueta, amiga de la infància de García, malgrat pertànyer al bàndol dels nacionals, que donarà un gir a la seva ja de per si agitada existència. A l’habitatge també arribarà un ferit que ha d’amagar, Manuel Arroyo, personatge que encarna Tamar Novas, que resulta ser un diplomàtic republicà dedicat a l’espionatge. La producció ha comptat amb ni més ni menys que prop de 2.500 figurants.