Les galetes Maria formen part de la història de moltes llars i compten amb molts adeptes. De fet, s'ha posicionat com un producte estrella en esmorzars i berenars de diferents generacions. Tot i això, malgrat la tradició i el seu sabor tan característic, aquestes galetes no són gens recomanables per consumir-les en excés. Si es consulta amb deteniment la seva composició descobrirem que contenen una gran quantitat de calories poc saludables en forma de greixos i sucres. Per tant, són poc compatibles amb una dieta saludable.

Aquestes galetes són una bomba nutricional tant per la seva composició com pel seu elevat índex glucèmic, que augmenta el nivell de sucre (glucosa) a la sang de manera ràpida i que mostra pronunciats pics de sucre en sang deixant molt poca sensació de sacietat en un breu termini de temps. Així, suposen un alt risc d’obesitat i contribueixen a la creació de resistència a la insulina i el conseqüent risc de patir diabetis de tipus 2. Sorpreses I és que molts fans d’aquestes galetes se sorprendrien si en consulten la taula nutricional, en la qual es revela que per cada 100 grams d’aquest dolç el cos ingereix 437 quilocalories, entre les quals destaquen 11 grams de greixos, dels quals 4,9 són saturats, a més d’un 76% d’hidrats de carboni i un 24% de sucres afegits, a part que estan elaborades amb farines refinades i els midons es transformen en sucres simples en molt poc temps i presenten un alt índex glucèmic. L’alternativa és recórrer a aliments amb fibra i baix índex glucèmic que satisfan a més llarg termini i són molt més sans per a l’organisme, com fruites, verdures, fruits secs i altres fonts de fibra per a l’organisme.