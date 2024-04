"És crucial que la inversió es tradueixi en solucions que arribin abans als pacients"

Ha sigut un any intens al capdavant d’AstraZeneca Global Hub de Barcelona. ¿Què ha suposat aquest repte a nivell personal?

Fa quatre anys que AstraZeneca va confiar en mi per assumir la presidència de la companyia a Espanya i, des d’aleshores, he tingut el privilegi de guiar un equip excepcional de persones i contribuir a un creixement sostingut de la filial. Actualment, som el primer país europeu en nombre d’assajos clínics i el segon a nivell mundial en oncologia, només per darrere de la Xina. L’arribada de l’AstraZeneca Global Hub de Barcelona m’ha atorgat una oportunitat única per ampliar el nostre impacte a nivell internacional i enfortir el paper del país com a potència mundial en investigació clínica. És una gran responsabilitat, però alhora és una font de motivació i tinc la sort de tenir els millors professionals al meu costat per aconseguir-ho.

En el pla personal, està sent una experiència meravellosa. La qualitat de vida, la cultura, la calidesa de la gent, l’obertura i la tolerància que es respira a Espanya ens han brindat a la meva família i a mi una llar acollidora en la qual créixer i prosperar.

¿Quins són els objectius de l’AstraZeneca Global Hub? ¿Com estan treballant per assolir-los?

L’objectiu principal del nostre hub pioner d’investigació és innovar i accelerar l’arribada de tractaments que canviïn vides. Estem enfocats en cinc àrees terapèutiques: oncologia; cardiovascular, renal i metabolisme; malalties respiratòries i immunologia; vacunes i immunoteràpies; i malalties rares. A través del centre, també volem proporcionar un punt de trobada d’alt nivell per a la ciència i la innovació i establir connexions amb el panorama científic internacional per tal d’escalar la nostra contribució científica. De forma paral·lela, amb aquesta aposta també estem contribuint al desenvolupament econòmic i social de Barcelona, Catalunya i Espanya en el seu conjunt.

Per aconseguir-ho, estem decidits a continuar col·laborant estretament amb l’ecosistema de la salut i amb les institucions: amb el Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, que són aliats estratègics per fer realitat aquest projecte. A AstraZeneca estem totalment convençuts que la col·laboració publicoprivada és la via essencial per aconseguir que la ciència avanci i que la nostra societat millori en tots els sentits. Aquesta col·laboració és fonamental per garantir la sostenibilitat del sistema de salut i que els pacients tinguin accés als tractaments més avançats al més aviat possible.

¿Quin balanç fa d’aquest primer any del Hub de R+D?

Aquest primer any hem crescut a un ritme trepidant i hem incorporat més de 500 empleats de 35 nacionalitats diferents, dels quals, el 60% són dones. Tots ells són perfils científics i tecnològics altament qualificats. Continuem creixent cada dia i tenim previst comptar amb gairebé 2.000 empleats a finals del 2025. Això és el doble del que vam anunciar l’any passat quan vam inaugurar el hub, i en un termini de dos anys menys del previst.

Ha sigut un període intens de molt esforç, dedicació i, sobretot, molta col·laboració. Actualment el nostre centre participa en 244 projectes d’investigació a nivell global i 154 estudis clínics i estem enfocats en el desenvolupament d’estratègies disruptives, com la medicina de precisió, la genòmica, la teràpia cel·lular, la inmunooncología i la ciència de dades. Estem fent passos molt importants i estic convençut que aviat veurem els fruits de tot aquest treball.

¿Quins són els plans de creixement per al Hub?

La nostra confiança i compromís a llarg termini amb Catalunya i amb Espanya ens ha portat a augmentar significativament les nostres previsions d’inversió. El nivell del talent, les col·laboracions que estem portant a terme i el creixent suport del país a la ciència i la innovació ens reafirmen en la nostra determinació per convertir l’AstraZeneca Global Hub en un punt imprescindible en el mapa internacional de la investigació.

Acabem d’anunciar que hi destinarem al voltant de 1.300 milions d’euros fins a l’any 2027. És a dir, 500 milions d’euros més del que havíem previst l’any passat quan vam inaugurar el centre. Això inclou, entre altres coses, el trasllat de les nostres operacions a l’emblemàtic edifici Estel el 2025. Més de 25.000 metres quadrats al cor de Barcelona, repartits en 8 plantes, que no només brindaran un espai eficient i sostenible per als nostres empleats, sinó que també enfortirà la nostra relació amb l’ecosistema científic i tecnològic de la regió.

Referent a investigació i innovació, ¿quines són, les àrees en les quals hi ha necessitats no cobertes?

A AstraZeneca treballem incansablement per aportar innovació allà on és més urgent. El càncer continua sent una de les principals causes de mortalitat arreu del món, malgrat els avenços en el diagnòstic i en tractament. Les malalties rares, per la seva banda, són molt desafiadores per a la investigació, tant pel gran desconeixement com per la complexitat que representen. Un altre camp en el qual hi ha moltes necessitats per cobrir és el de les malalties cròniques, que tant estan augmentant entre la nostra societat i sobrecarregant el nostre sistema sanitari.

És fonamental que ens unim per impulsar el desenvolupament de tractaments més efectius i personalitzats que millorin la supervivència i la qualitat de vida i redueixin la càrrega assistencial. Hem de comprendre que la inversió en salut no només beneficia els pacients, també té un retorn directe en l’eficiència del sistema sociosanitari i en la prosperitat les comunitats. A AstraZeneca volem aportar valor al sistema sanitari col·laborant en la millora de la prevenció, la detecció primerenca i el cribratge i la identificació de pacients.

Els pacients es lamenten que, malgrat el potencial investigador d’Espanya, els fàrmacs més innovadors arriben molt abans a altres països. ¿Quins canvis caldria promoure en el sistema perquè els nous fàrmacs arribin de manera àgil i igualitària a tots els que la necessitin?

És crucial que tota la inversió i els esforços que s’estan portant a terme en innovació es tradueixin en solucions que arribin al més aviat possible als pacients. No podem permetre que Espanya, malgrat ser el primer país europeu en investigació, sigui un dels països on passa més temps des que un medicament és aprovat fins que està disponible. En concret, es retarda una mitjana de 20 mesos. Això és massa temps i es perden moltes vides pel camí. És molt frustrant, especialment quan tota aquesta innovació és fruit del treball als nostres hospitals i centres d’investigació, amb els nostres professionals sanitaris i la generositat dels pacients espanyols.

Espanya és un referent mundial en investigació clínica i hem de treballar units per promoure un marc regulatori clar i equitatiu que fomenti la innovació, reforçar la nostra aposta per la col·laboració publicoprivada i reduir la bretxa existent en comparació amb altres països quant a la disponibilitat de nous tractaments. La innovació ha d’estar a l’abast de tots al més aviat possible. L’AstraZeneca Global Hub de Barcelona és un exemple clar de com la col·laboració pot conduir a resultats exitosos que beneficiïn a tothom.