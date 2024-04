Aquest exercici per a la memòria us ajudarà a recordar on deixeu les coses

És molt probable que alguna vegada hagis perdut el temps buscant una cosa que no recordes on vas guardar. Tothom ha perdut el temps alguna vegada buscant les claus, el comandament de la tele o un document per casa. No obstant això, hi ha un truc amb què podràs millorar la teva memòria i recordar on has col·locat els teus objectes.

El manteniment de la memòria és imprescindible pel nostre dia a dia. Això no obstant, l'estrès i la rapidesa amb què vivim ens pot afectar i dificultar recordar certs detalls. Amb aquest truc, podràs enfortir la teva agilitat mental i capacitat cognitiva.

Aquest truc es basa en una estratègia mnemotècnica simple, però efectiva. Aquest tipus d'eines ajuden a millorar la nostra memòria i recordar informació de manera més eficient, basant-se en principis psicològics i cognitius que aprofiten el funcionament del nostre cervell per recuperar dades.

L'autor i coach d'aprenentatge Markus Hofmann recomana acomiadar-se dels objectes quan els deixem en un lloc. Aquest petit gest provoca un ancoratge a la memòria, ajudant a recordar posteriorment on ho hem deixat.

D'altra banda, l'entrenadora de memòria Margit Ahrens suggereix assignar un lloc concret i cridaner per als objectes més utilitzats.