La Fundació Carl Faust ha presentat el projecte del Museu Botànic de la Costa Brava amb motiu del Dia Internacional dels Jardins Botànics. Es tracta d’un recorregut per la col·lecció dels 50 exemplars més destacats de Marimurtra que es pot gaudir a través d’unes etiquetes amb uns codis QR distribuïdes al llarg de l’itinerari dels jardins, i que aporten una detallada i descriptiva informació de cadascun dels exemplars de la col·lecció.

Segons l’organisme internacional que regula els museus, tots els jardins botànics tenen també la consideració de Museu. En el cas de Marimurtra, a més, l’ens indica que es faran les gestions pertinents davant la Generalitat de Catalunya per entrar dintre del registre que gestiona el Govern català. La Fundació Carl Faust, gestora del Jardí Botànic Marimurtra, subratlla que ha apostat per un funcionament del museu adaptat a les noves tecnologies i que alhora proposa un funcionament senzill per a l’usuari. Cada un dels 50 exemplars notables de la col·lecció estan identificats amb un QR amb el nom de l’espècie. Quan el visitant escaneja el codi, accedeix a una fitxa de l’espècie on es pot consultar la descripció de la planta, com és l’exemplar de Marimurtra, alguna curiositat de l’espècie, alguns dels seus principals usos i algunes classificacions botàniques.

A banda dels QRs, també s’ha col·locat un mapa a l’entrada del Jardí on s’explica el funcionament del Museu i la ubicació d’aquests 50 exemplars. Al web del museu (marimurtra.cat/museu) també hi ha un vídeo de benvinguda on s’hi presenta el projecte i un breu tutorial sobre com fer ús dels QR i com seguir el recorregut del museu a l’interior del jardí blanenc.

Un pas per a la divulgació

Aquest projecte, segons els seus impulsors, pretén apropar la ciència i la botànica als visitants de Marimurtra, així com aconseguir causar un impacte i aprenentatge després de la seva visita. «A banda de ser un Jardí Botànic amb unes vistes captivadores, Marimurtra també és un centre de recerca, divulgació i conservació de la biodiversitat de les espècies», subratllen des de la Fundació.

Un llegat històric

El Jardí Botànic Marimurtra va ser creat durant els anys 20 del segle passat per l’empresari i filantrop alemany Carl Faust amb la intenció de ser un centre de recerca, estudi i conservació d’exemplars botànics de gran interès per la comunitat científica. El seu llegat continua avui en dia ben viu a través de la Fundació Carl Faust que vetlla per mantenir el Jardí Botànic en perfecte estat per a la seva visita i també de portar més enllà la voluntat de Faust de convertir-lo en un espai dedicat a la conservació vegetal, d'estudi de la biologia mediterrània i de divulgació dels valors científics i mediambientals. Faust va morir el 24 d’abril de 1952 a Blanes, a la casa de Marimurtra. Està enterrat en el cementiri d’aquesta localitat, en el passeig marítim de la qual una estàtua de bronze ho homenatja. El Jardí Botànic Marimurtra té la qualificació de Bé Cultural d’Interès Nacional i el 2009 la Fundació Carl Privada Carl Faust va ser distingida amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.