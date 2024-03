Els Mossos d’Esquadra han requisat més de 27 quilos de cabdells de marihuana en una casa ocupada de Lloret de Mar.

Els agents de la comissaria de Blanes han detingut tres homes pels fets i a un d'ells per tinença il·lícita d'armes per tenir una pistola.

Els arrestats són tres homes de 31,42 i 45 anys, tots ells amb antecedents policials, a qui se’ls deté per ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, defraudació fluid elèctric- A l’home de 42 anys també per ser presumptes autors d'un delicte de tinença il·lícita d’armes.

La investigació va començar a principis de febrer quan els Mossos van tenir informació que en un habitatge ocupat de la urbanització de la Creu de Lloret s’hi estava duent a terme un cultiu de marihuana. Els agents van indagar sobre els fets i van fer diverses comprovacions per confirmar-ho.

A conseqüència d'això, el matí del dia 1 de març la policia va accedir a l’immoble amb autorització judicial. Els agents van detenir als tres responsables i el que van trobar a dins la casa són 27,73 quilos de cabdells de marihuana.

A banda van intervenir tot el material i infraestructura necessària per tenir cura d'una plantació com: 50 làmpades, tres aparells d'aire condicionat, tres Split, 32 ventiladors, quatre extractors d’aire i 12 plafons de llum led.

Una arma de foc

A banda, en el dormitori d’un dels detinguts que hi residia hi van trobar una arma de foc curta i munició, i per això s'acusa un dels arrestats de la tinença il·lícita d'armes.

Aquesta casa a més tenia la llum punxada i s'hi portava a terme frau elèctric. Un frau que segons informa la policia ascendeix a 12.237 euros.