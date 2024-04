Condemenat a sis anys de presó per intentar matar el company de pis a Lloret

L'Audiència de Girona ha condemnat a sis anys de presó un home que va intentar matar el seu company de pis a Lloret de Mar el 2023. Tal com ha admès el mateix acusat, el 6 d'agost va entrar a l'habitació de la víctima cap a les cinc de la tarda amb un ganivet a cada mà aprofitant que dormia i li'n va clavar un a l'estómac que no va arribar a penetrar la pell. Després va tornar-lo a atacar dirigint la punyalada al pit però finalment li va clavar al braç perquè la víctima es va moure. Després de l'atac, l'altre home va aconseguir fugir per demanar ajuda. Un cop detingut, el jutjat va decretar una mesura de presó provisional des del mateix dia dels fets.

Ambdós s'havien discutit aquell mateix dia perquè la víctima havia descobert que ell no era el propietari de l'habitatge, com li havia dit, i volia denunciar-lo als Mossos d'Esquadra.

El fiscal i la defensa han arribat a un acord de sis anys de presó, cinc menys dels que demanava l'acusació inicialment. Més enllà de la pena de presó, se li ha decretat un any de llibertat vigilada i una mesura d'allunyament cap a la víctima de 500 metres durant 10 anys. Pel que fa a la indemnització, haurà de pagar-li 4.775 euros i fer-se càrrec de les despeses del procediment. La sentència és ferma.